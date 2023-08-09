Еда, шопинг, развлечения и многое другое в новейших туристических достопримечательностях Токио

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Новое туристическое направление – Кабуки-тё
К северо-востоку от станции Синдзюку, признанной Книгой рекордов Гиннесса самым загруженным железнодорожным узлом в мире, находится наполненный яркими огнями и шумной ночной жизнью квартал Кабуки-тё. 14 апреля в этом районе состоялось открытие Токю Кабуки-тё, нового небоскрёба, который является частью проекта по модернизации развлекательных заведений, расположенных в этом районе.
Компания «Токю» построила 48-этажный небоскрёб высотой 225 м с пятью цокольными этажами на месте бывшего знаменитого кинотеатра «Мирано-дза». В здании нет офисных этажей; верхние этажи заняты двумя отелями в общей сложности на 635 номеров, а нижние отведены под развлекательные заведения, включая кинотеатр, театр и концертную площадку.
Композитор Сакамото Рюити, скончавшийся в марте, руководил проектом по оптимизации акустики в кинотеатре 109 Cinemas Premium, расположенном в здании. Кинотеатр рассчитан на более чем 700 посадочных мест премиум класса и оснащён восемью экранами. В одном из залов экраны смонтированы на трёх стенах, окружая зрителя. Другой зал приспособлен для показа фильмов с 35-миллиметровой плёнки. 28 апреля в кинотеатре начался фестиваль, посвящённый всемирно популярной серии фильмов Neon Genesis Evangelion.
Зал «Синдзюку Кабуки», расположенный на втором этаже башни, представляет собой залитое неоновым светом пространство площадью 1000 м2 и стремится создать атмосферу японских традиционных праздников и токийских закоулков. Украшенный фонарями и фестивальными платформами ресторан воссоздаёт образ Японии двадцатого века, предлагая широкий ассортимент алкогольных напитков наряду с популярными блюдами «категории Б» изо всех уголков страны, включая блюда из риса, лапшу, якитори и гёдза.
Что необычно для такого рода зданий, ресторанная зона открыта почти 24 часа в сутки, с шести утра до пяти утра следующего дня.
Горячие источники и многое другое в аэропорту Ханэда
В октябре 2010 года, закончив строительство четвёртой взлетно-посадочной полосы, аэропорт Ханэда возобновил международные рейсы после 32 лет перерыва. 31 января этого года компания открыла новый сад аэропорта Ханэда в Терминале 3, чтобы максимально использовать его близость к центру города и круглосуточное время работы.
12-этажным зданием управляет компания Sumitomo Fudōsan Retail Management. Отель Villa Fontaine работает на всех этажах, кроме первого, и располагает 1717 номерами, что делает его одним из крупнейших аэропорт-отелей в Японии. На двенадцатом этаже находятся горячие ванны под открытым небом, питаемые водой из натуральных источников. Из них купальщики могут любоваться горой Фудзи, также наблюдая за взлётом и посадкой самолётов. Ванны открыты для посетителей и гостей отеля круглосуточно. Также внутри помещения доступны ещё четыре вида ванн, включая гидромассажные ванны и ванны с газированной водой, а также три вида спа-салонов с горячими камнями.
В торговой зоне на первом и втором этажах расположено 73 магазина. Japan Promenade предлагает местные деликатесы, демонстрирующие японскую культуру и традиции. В магазинах Haneda Sandō собраны сувениры со всей страны, а в Haneda Collection можно приобрести товары, которые сделают ваше путешествие более комфортным. Здесь также есть фуд-корт на 230 мест и ресторанная зона, а также всепогодный автобусный терминал, откуда можно добраться до городов и туристических достопримечательностей по всей Японии.
На вокзале Токио есть чем заняться
Если аэропорт Ханэда является воротами в Токио для прибывающих воздушным транспортом, то его наземным эквивалентом является станция Токио. 10 марта состоялось торжественное открытие Tokyo Midtown Yaesu, комплекса высотой 240 метров, примыкающего к вокзалу с восточной стороны, с 45 этажами над землёй и четырьмя цокольными уровнями. Для Mitsui Fudōsan, гигантской японской строительной и риэлтерской компании, это уже второй проект в рамках бренда Tokyo Midtown после небоскрёба Tokyo Midtown Hibiya открытого в 2018 году.
Верхние этажи здания занимает Bulgari Hotel Tokyo, созданный итальянским магазином элитных ювелирных изделий Bulgari. Торговая зона на трёх верхних цокольных этажах вмещает 57 магазинов, в которых представлена продукция ведущих и перспективных японских брендов.
Например, киотоская фирма Hosoo, основанная в 1688 году, владеет презентационным магазином, в котором представлено более 200 видов текстиля, произведённых с использованием традиционных ремесленных техник с 1200-летней историей. Также там представлена мебель, произведения искусства и другие объекты. В Tokyo Midtown Yaesu можно найти первый магазин компании Tsugaru Vidro, предлагающий традиционные изделия ремесленников префектуры Аомори, такие как разноцветные стаканы, чашки для сакэ и подставки для палочек, изготовленные из цветного стекла, расплавленного при температуре 1 300°C.
На втором этаже находится открытое пространство Яэсу с фуд-кортом и стойками с напитками. Купленную еду можно есть в любом месте этого пространства.
Этажи с 7 по 38 занимают офисные помещения. Это первый в Японии офисный комплекс, оснащённый роботами-доставщиками. Их услуги заказывают через смартфон, и затем робот на лифте доставляет посылку офисному работнику.
На втором цокольном этаже открылась первая очередь автобусного терминала Tokyo Yaesu, где к 2028 году будут объединены остановки скоростных автобусов, разбросанные вокруг станции Токио, что сделает его одним из крупнейших терминалов в стране.
Из короткой остановки в пути Tokyo Midtown Yaesu превращается в новое место назначения.
Фотография к заголовку: Дизайн башни Токю Кабуки-тё напоминает бьющий фонтан (предоставлено «Токю»)