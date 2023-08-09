Еда, шопинг, развлечения и многое другое в новейших туристических достопримечательностях Токио

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По мере возрождения туризма в Японии три новых токийских комплекса стремятся привлечь посетителей в район Кабуки-тё в Синдзюку, в аэропорт Ханэда и на станцию Токио.

Новое туристическое направление – Кабуки-тё

К северо-востоку от станции Синдзюку, признанной Книгой рекордов Гиннесса самым загруженным железнодорожным узлом в мире, находится наполненный яркими огнями и шумной ночной жизнью квартал Кабуки-тё. 14 апреля в этом районе состоялось открытие Токю Кабуки-тё, нового небоскрёба, который является частью проекта по модернизации развлекательных заведений, расположенных в этом районе.



Токю Кабуки-тё возвышается над городом. Башня находится в одной минуте ходьбы от станции Сэйбу-Синдзюку и в семи минутах от железнодорожной станции Синдзюку, а также имеет автобусное сообщение с аэропортами Ханэда и Нарита

Компания «Токю» построила 48-этажный небоскрёб высотой 225 м с пятью цокольными этажами на месте бывшего знаменитого кинотеатра «Мирано-дза». В здании нет офисных этажей; верхние этажи заняты двумя отелями в общей сложности на 635 номеров, а нижние отведены под развлекательные заведения, включая кинотеатр, театр и концертную площадку.

Композитор Сакамото Рюити, скончавшийся в марте, руководил проектом по оптимизации акустики в кинотеатре 109 Cinemas Premium, расположенном в здании. Кинотеатр рассчитан на более чем 700 посадочных мест премиум класса и оснащён восемью экранами. В одном из залов экраны смонтированы на трёх стенах, окружая зрителя. Другой зал приспособлен для показа фильмов с 35-миллиметровой плёнки. 28 апреля в кинотеатре начался фестиваль, посвящённый всемирно популярной серии фильмов Neon Genesis Evangelion.



Система Screen X с тремя экранами призвана обеспечить посетителям 109 Cinemas Premium Shinjuku полный эффект присутствия (предоставлено «Токю»)

Зал «Синдзюку Кабуки», расположенный на втором этаже башни, представляет собой залитое неоновым светом пространство площадью 1000 м2 и стремится создать атмосферу японских традиционных праздников и токийских закоулков. Украшенный фонарями и фестивальными платформами ресторан воссоздаёт образ Японии двадцатого века, предлагая широкий ассортимент алкогольных напитков наряду с популярными блюдами «категории Б» изо всех уголков страны, включая блюда из риса, лапшу, якитори и гёдза.

Что необычно для такого рода зданий, ресторанная зона открыта почти 24 часа в сутки, с шести утра до пяти утра следующего дня.



Атмосферный интерьер зала «Синдзюку Кабуки». Сценические представления включают выступления с барабанами тайко, шоу ойран (куртизанок) и сценические бои, а также мероприятия, посвящённые популярным аниме (предоставлено Hamakura Style)

Горячие источники и многое другое в аэропорту Ханэда

В октябре 2010 года, закончив строительство четвёртой взлетно-посадочной полосы, аэропорт Ханэда возобновил международные рейсы после 32 лет перерыва. 31 января этого года компания открыла новый сад аэропорта Ханэда в Терминале 3, чтобы максимально использовать его близость к центру города и круглосуточное время работы.



Сад аэропорта Ханэда находится в минуте ходьбы от станций линии Кэйкю, токийской монорельсовой дороги в аэропорту и в двух-трёх минутах ходьбы от входа в терминал 3 (Предоставлено Sumitomo Fudōsan Retail Management)

12-этажным зданием управляет компания Sumitomo Fudōsan Retail Management. Отель Villa Fontaine работает на всех этажах, кроме первого, и располагает 1717 номерами, что делает его одним из крупнейших аэропорт-отелей в Японии. На двенадцатом этаже находятся горячие ванны под открытым небом, питаемые водой из натуральных источников. Из них купальщики могут любоваться горой Фудзи, также наблюдая за взлётом и посадкой самолётов. Ванны открыты для посетителей и гостей отеля круглосуточно. Также внутри помещения доступны ещё четыре вида ванн, включая гидромассажные ванны и ванны с газированной водой, а также три вида спа-салонов с горячими камнями.



В Идзуми Тэнку-но-ю есть ванны с прекрасным видом, в которых используется природная родниковая вода, добываемая с глубины 1500 метров под землёй (предоставлено Sumitomo Fudōsan Retail Management)

В торговой зоне на первом и втором этажах расположено 73 магазина. Japan Promenade предлагает местные деликатесы, демонстрирующие японскую культуру и традиции. В магазинах Haneda Sandō собраны сувениры со всей страны, а в Haneda Collection можно приобрести товары, которые сделают ваше путешествие более комфортным. Здесь также есть фуд-корт на 230 мест и ресторанная зона, а также всепогодный автобусный терминал, откуда можно добраться до городов и туристических достопримечательностей по всей Японии.



Свет, льющийся из больших стеклянных окон в Japan Promenade, создаёт ощущение простора. Он расположен вдоль соединительного коридора между гостиницей аэропорта и вестибюлем второго этажа Терминала 3 (Предоставлено Sumitomo Fudōsan Retail Management)



Магазин компании Fukui Yougasa в торговом центре Japan Promenade предлагает зонтики ручной работы изготовленные по традиционной технологии префектуры Фукуи (Предоставлено Sumitomo Fudōsan Retail Management)

На вокзале Токио есть чем заняться

Если аэропорт Ханэда является воротами в Токио для прибывающих воздушным транспортом, то его наземным эквивалентом является станция Токио. 10 марта состоялось торжественное открытие Tokyo Midtown Yaesu, комплекса высотой 240 метров, примыкающего к вокзалу с восточной стороны, с 45 этажами над землёй и четырьмя цокольными уровнями. Для Mitsui Fudōsan, гигантской японской строительной и риэлтерской компании, это уже второй проект в рамках бренда Tokyo Midtown после небоскрёба Tokyo Midtown Hibiya открытого в 2018 году.



Tokyo Midtown Yaesu находится сразу за южным выходом с вокзала Токио, м которым соединён напрямую на уровне B1 (предоставлено Mitsui Fudōsan)

Верхние этажи здания занимает Bulgari Hotel Tokyo, созданный итальянским магазином элитных ювелирных изделий Bulgari. Торговая зона на трёх верхних цокольных этажах вмещает 57 магазинов, в которых представлена продукция ведущих и перспективных японских брендов.

Например, киотоская фирма Hosoo, основанная в 1688 году, владеет презентационным магазином, в котором представлено более 200 видов текстиля, произведённых с использованием традиционных ремесленных техник с 1200-летней историей. Также там представлена мебель, произведения искусства и другие объекты. В Tokyo Midtown Yaesu можно найти первый магазин компании Tsugaru Vidro, предлагающий традиционные изделия ремесленников префектуры Аомори, такие как разноцветные стаканы, чашки для сакэ и подставки для палочек, изготовленные из цветного стекла, расплавленного при температуре 1 300°C.



Текстильные сумки и комнатную обувь из ткани для кимоно Нисидзин-ори также можно приобрести в магазине Hosoo Tokyo (предоставлено Mitsui Fudōsan)

На втором этаже находится открытое пространство Яэсу с фуд-кортом и стойками с напитками. Купленную еду можно есть в любом месте этого пространства.

Этажи с 7 по 38 занимают офисные помещения. Это первый в Японии офисный комплекс, оснащённый роботами-доставщиками. Их услуги заказывают через смартфон, и затем робот на лифте доставляет посылку офисному работнику.



Роботы-доставщики запрограммированы избегать столкновений (© Jiji)

На втором цокольном этаже открылась первая очередь автобусного терминала Tokyo Yaesu, где к 2028 году будут объединены остановки скоростных автобусов, разбросанные вокруг станции Токио, что сделает его одним из крупнейших терминалов в стране.

Из короткой остановки в пути Tokyo Midtown Yaesu превращается в новое место назначения.

Фотография к заголовку: Дизайн башни Токю Кабуки-тё напоминает бьющий фонтан (предоставлено «Токю»)