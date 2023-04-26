Японская организация проводит краудфандинг, чтобы пригласить украинских детей для участия в Национальном турнире детского сумо, который состоится в июле на арене Рёгоку Кокугикан

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Фонд Usmyshka из города Такамацу, который поддерживает детей, пострадавших от войны в разных уголках Украины, решил пригласить двоих украинских детей 11 и 12 лет для участия в 38-м Национальном турнире детского сумо, который состоится 30 июля на арене Рёгоку Кокугикан в Токио. До 27 мая проводится краудфандинг для покрытия расходов на проезд и проживание.

Турнир «Вампаку сумо», «Сумо непослушных детей» – соревнование по сумо, в котором участвуют учащиеся 4-6 классов со всей Японии. Дети, выигравшие 200 региональных предварительных соревнований, спонсируемых юношескими палатами в разных муниципалитетах, собираются в Рёгоку Кокугикан в токийском районе Сумида, и соревнуются на той же арене, что и профессиональные борцы, чтобы определить вампаку ёкодзуна, «чемпиона непослушных детей». В местных соревнованиях принимает участие около 40 000 человек. Это прекрасная возможность для юных борцов сумо, и соревнования дали нам многих звёзд сумо, в том числе братьев Вакатака (Ваканохана и Таканохана). В последние годы всё больше участников приезжает из-за рубежа, в том числе из Монголии, и масштабы турнира также растут.



Сцена национального турнира по детскому сумо (предоставлено фондом Usmyshka)

Фонд Usmyshka (г. Такамацу, представительный директор – Камата Нагааки) после вторжения России в Украину занимался тем, что предоставлял детям предметы первой необходимости, а также вещи для повышения качества жизни, такие как игрушки и мобильные аккумуляторы, когда исполнительный директор Тюдзё Хидэто и другие посетили более 100 эвакуационных пунктов в Украине, чтобы обеспечить детей всем необходимым. Кроме того, в сотрудничестве со студентами местных университетов фонд также проводит мероприятия для укрепления здоровья детей, распространяя практику радио-зарядки и упражнений во время чистки зубов.

По словам Тюдзё Хидэто, благодаря поддержке из разных стран эвакуационные центры в настоящее время обеспечены хотя бы необходимым минимальным количеством одежды, продуктов питания и мест для жилья. Однако он считает, что для здорового роста детей необходимы веселье, мечты и надежды, поэтому задумал проект по проведению в Украине турнира по сумо для учащихся начальных классов, чтобы пригласить победителей на Национальный турнир детского сумо.

Сумо имеет давнюю связь с Украиной. Отцом Тайхо, «великого ёкодзуны эпохи Сёва» (настоящее имя – Ная Коки, скончался 19 января 2013 г.), был украинец из Харьковской области на востоке Украины. Его отец скончался в 1960 году, но в 2002 году, когда мастер Тайхо посетил Харьков, он сфотографировал дом родителей покойного отца и привёз землю из родного города. Он также посетил турнир сумо, организованный группой местных энтузиастов этой борьбы, чтобы поддержать их. Турнир был назван «Кубок Коки Тайхо» и проводится каждый год.



48-й ёкодзуна Тайхо. 32 победы в макуути, дважды подряд чемпион 6 турниров, 8 побед в национальных чемпионатах. В 1960-е годы вся Япония была без ума от Тайхо (Jiji Press)

Украина является центром любительского сумо и завоевала в общей сложности девять медалей, в том числе три золотые, на международных спортивных соревнованиях «Всемирные игры» 2022 года. Уроженец Запорожья Сиси (Сергей Соколовский, член группы Икадзути-бэя) почти достиг высшего разряда дзюрё.

При содействии Федерации сумо Украины и Министерства молодёжи и спорта при Правительстве Украины 17 марта 50 учащихся 5-6 классов начальной школы приняли участие во всеукраинском детском турнире по сумо. Два победителя будут приглашены в Японию с тремя компаньонами. Они пробудут в Японии около недели и, помимо участия в турнирах, запланировано устроить встречу поддержки, посетить тренировочный центр сумоистов и познакомиться с японской культурой.



Украинские учащиеся начальной школы участвуют в турнире детского сумо в Украине (предоставлено Usmyshka)

Целевая сумма краудфандинга составляет 4 миллиона йен. Общая сумма поддержки по состоянию на 20 апреля составила 730 000 йен. Если собранные средства превысят целевую сумму, то будут приглашены и другие юные сумоисты. Все оставшиеся средства будут направлены на популяризацию борьбы сумо в Украине и покупку предметов первой необходимости для детей.

Тюдзё говорит, что как японец, он бы испытывал гордость, если бы ему удалось подарить украинским детям мечты, надежды и радость жизни благодаря сумо, национальному спорту Японии.

Официальная страница сбора на CAMPFIRE:

CAMPFIRE «Приглашение юных украинских сумоистов на Национальный турнир детского сумо»

Фотография к заголовку: Борцы сумо начальных классов, принимавшие участие в турнире детского сумо в Украине в марте этого года. Тюдзё Хидэто – в центре в первои ряду (предоставлено фондом Usmyshka)

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