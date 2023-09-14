Особенности и привлекательность гонок «Формулы-Е» – «Формулы-1 для электромобилей», этап которых пройдет будущей весной в центральной части Токио
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«Формула-1 для электромобилей», рожденная в 2014 году
«Формула-Е» – это один из крупнейших мировых чемпионатов автомобильного спорта под эгидой Международной автомобильной федерации наряду с «Формулой-1», Чемпионатом мира по ралли (WRC) и Чемпионатом мира по автогонкам на выносливость (WEC). Аналогично «Формуле-1», в этих гонках используются специализированные гоночные автомобили – машины, создаваемые по так называемой гоночной «формуле» – одноместные, с открытым верхом и открытыми колесами, но только вместо двигателей внутреннего сгорания автомобили для этих гонок снабжаются электродвигателями, в связи с чем состязания и прозвали «Формулой-1 для электромобилей».
В то время, когда в рамках борьбы с глобальным потеплением климата перед всем миром стоит задача перехода к «углеродной нейтральности», миру мотоспорта тоже приходится принимать радикальные меры. Хотя усилия по сокращению выбросов углекислого газа активно предпринимаются и в рамках «Формулы-1», где, в частности, вместо двигателей внутреннего сгорания внедряются гибридные силовые установки, сочетающие двигатель с электромоторами, тем не менее, появление «Формулы-Е», где автомобили приводятся в движение только электромоторами, стало совершенно новым подходом. В 2014 году началось проведение серии состязаний, проходивших под названием «e-Prix», и к настоящему моменту в эту борьбу уже вступили такие мировые производители автомобилей как Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, Jaguar, Maserati и др.
Дополнительный импульс для усилий на пути к нулевыми выбросам
Губернатор Токио Коикэ Юрико отводит «Формуле-Е» роль «одного из символов усилий по достижению нулевых эмиссий». В японской столице ставят целью свести фактические эмиссии углекислого газа к нулю к 2050 году. Для начала на пути к реализации этой цели до 2030 года предполагается сократить эмиссии парниковых газов на 50% (от уровня 2000 года), для чего предлагается добиться того, чтобы продаваемые в столице новые автомобили на 100% не использовали бензин. Токийские состязания «Формулы-Е» можно считать поводом широко продемонстрировать как в стране, так и за ее пределами, работу, которая ведется в данном направлении.
Губернатор Коикэ Юрико хочет проведением «Формулы-Е» в прибрежном районе, развитие которого осуществляется в контексте создания устойчивой городской среды нового поколения, дать толчок распространению автотранспорта с нулевыми эмиссиями. Одновременно с этим губернатор заявляет, что проведение таких гонок дает замечательную возможность продемонстрировать привлекательные черты Токио всему миру и повысить его представленность на международном уровне.
Кампания за распространение автомобилей с нулевыми эмиссиями TOKYO ZEV ACTION была приурочена к принятию решения о проведении в Токио этапа гонок «Формулы-Е». Второго июля в токийском районе Маруноути состоялось ориентирование на посещение всей семьей стартовое мероприятие с демонстрацией гоночных автомобилей.
Точный маршрут прохождения трассы «Формулы-Е» в прибрежном районе Токио еще не обнародован, однако уже известно, что кольцевая трасса протяженностью около 3 километров будет проходить вокруг выставочного комплекса Tokyo Big Sight, служившего пресс-центром во время токийской Олимпиады и Паралимпиады.
Идея дифференцироваться от Ф-1 проведением гонок в крупных городах
Итак, в чем состоит привлекательность «Формулы-Е»?
Хотя гонки и называют «Формулой-1 для электромобилей», те, кто ожидают от этих стартов столь же яркой зрелищности, как от Ф-1, возможно, окажутся несколько разочарованы. На гонках электромобилей не услышишь рева моторов, служащего визитной карточкой автогонок и манящего любителей автоспорта. Вместо рева слышен лишь гул электромоторов да шорох шин по асфальту. Из-за этого некоторые даже называют такие состязания «гонками гипертрофированных радиоуправляемых машин».
Денежные вложения в эти гонки тоже на несколько порядков ниже. Бюджет одной из ведущих команд в «Формуле-1» Red Bull Racing, как сообщает официальный веб-сайт команды, составляет для гонок «Формулы-Е» в среднем около 13 млн евро в год (приблизительно 1 млрд 750 млн йен). В то же время годовой бюджет команды в самой «Формуле-1» превышает эту сумму более чем десятикратно, достигая 145 млн евро (около 19 млрд 480 млн йен).
Сама концепция гонок совершенно отличается от «Формулы-1» – состязаний, в которых ради самых высоких в мире скоростей не жалея вливают средства в машины и технологии.
Обратным преимуществом для «Формулы-Е» выступает то, что гонки, будучи «слишком тихими», дают возможность проводить их не на специальной загородной кольцевой трассе, а прямо в центре мегаполиса. Более того, гонки могут проходить даже в вечерние и ночные часы. Фактически, соревнования уже проводятся в самом центре таких городов, как Рим, Нью-Йорк, Лондон и Париж, что позволяет Международной автомобильной федерации дифференцировать эти состязания от «Формулы-1», и вместе с тем обеспечивать их сосуществование и взаимное процветание.
Все перевозки в период между этапами гонок осуществляются исключительно морским транспортом, что лишний раз демонстрирует приверженность «Формулы-Е» экологичным подходам.
Полная замена машины в зоне техобслуживания
На гонках «Формулы-1» болиды предолевают дистанцию приблизительно в 305 километров за полтора-два часа, а в состязаниях «Формулы-Е» гонки продолжаются 45 минут плюс один круг. Максимальная мощность автомобилей в принципе составляет 200 киловатт (270 лошадиных сил, в то время как у «Формулы-1» она превышает 800 л. с.), однако в течение ограниченных промежутков времени допускается повышение мощности – в режиме «атака» на 25 кВт, а в режиме «фан буст» на 50 кВт, что заставляет команды выстраивать свои оригинальные стратегии гонки. Максимальная скорость не сравнится с показателями «Формулы-1», превышающими 380 километров в час, но тем не менее скорость составляет более 280 км/ч.
Особенно обращают на себя внимание операции, выполняемые в зоне техобслуживания. В отличие от «Формулы-1», где предусмотрены 7 разновидностей шин – твердых, средней мягкости, мягких, для дождливой погоды и т. п., в «Формуле-Е» предусмотрен лишь один вид резины – в том числе и из соображений борьбы с чрезмерными затратами. А поскольку пройти всю дистанцию гонки без перезарядки аккумуляторов невозможно (батарей хватает примерно на 25 минут), в зоне техобслуживания во время гонок меняют сам автомобиль.
Для токийских состязаний важный вопрос состоит в том, каким образом ограничивать доступ к прибрежному району, который, помимо прочего, служит узлом городской логистики, а также как выполнить надлежащую планировку трассы таким образом, чтобы она захватывала главные улицы, и вместе с тем соответствовала всем техническим требованиям по виражам, поворотам п т. д.
Безусловно, придется преодолеть ряд трудностей, которых лишены загородные кольцевые трассы: обеспечить пространство для зон безопасности вокруг трассы, установку временных трибун для зрителей и т. п. Но вид болидов, мчащихся со скоростью свыше 200 км/ч на фоне прибрежных пейзажей, безусловно, вознаградит за эти усилия. Дополнительным преимуществом является удобство доступа к месту проведения для зрителей: 22 минуты по линии Юрикамомэ от станции Симбаси или 14 минут по линии Ринкай от станции Одзаки.
◆Предварительный график проведения этапов чемпионата «Формулы-Е» 2024 года◆
13 января: Мехико (Мексика)
26-27 января: Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
10 февраля: место еще не определено
24 февраля: место еще не определено
16 марта: Сан-Паулу (Бразилия)
30 марта: Токио (Япония)
13-14 апреля: Рим (Италия)
27 апреля: Монте-Карло (Монако)
11-12 мая: Берлин (Германия)
25 мая: место еще не определено
8 июня: Джакарта (Индонезия)
29 июня: Портленд (США)
20-21 июля: Лондон (Великобритания)
Фотография к заголовку: мчащиеся болиды «Формулы-Е» на фоне Эйфелевой башни, 28 апреля 2019 г., Париж (© Reuters)