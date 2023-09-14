Особенности и привлекательность гонок «Формулы-Е» – «Формулы-1 для электромобилей», этап которых пройдет будущей весной в центральной части Токио

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На генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации, которая открылась 20 июня, был утвержден график проведения этапов Чемпионата мира «Формулы-Е» сезона 2024 года, согласно которому седьмой этап этих соревнований состоится 30 марта будущего года в Токио. Местом проведения станет прибрежная зона столичного района Кото – дороги общего пользования вокруг выставочного комплекса Tokyo Big Sight. В Японии полномасштабные автомобильные гонки пройдут по городским улицам впервые в истории.

«Формула-1 для электромобилей», рожденная в 2014 году

«Формула-Е» – это один из крупнейших мировых чемпионатов автомобильного спорта под эгидой Международной автомобильной федерации наряду с «Формулой-1», Чемпионатом мира по ралли (WRC) и Чемпионатом мира по автогонкам на выносливость (WEC). Аналогично «Формуле-1», в этих гонках используются специализированные гоночные автомобили – машины, создаваемые по так называемой гоночной «формуле» – одноместные, с открытым верхом и открытыми колесами, но только вместо двигателей внутреннего сгорания автомобили для этих гонок снабжаются электродвигателями, в связи с чем состязания и прозвали «Формулой-1 для электромобилей».

В то время, когда в рамках борьбы с глобальным потеплением климата перед всем миром стоит задача перехода к «углеродной нейтральности», миру мотоспорта тоже приходится принимать радикальные меры. Хотя усилия по сокращению выбросов углекислого газа активно предпринимаются и в рамках «Формулы-1», где, в частности, вместо двигателей внутреннего сгорания внедряются гибридные силовые установки, сочетающие двигатель с электромоторами, тем не менее, появление «Формулы-Е», где автомобили приводятся в движение только электромоторами, стало совершенно новым подходом. В 2014 году началось проведение серии состязаний, проходивших под названием «e-Prix», и к настоящему моменту в эту борьбу уже вступили такие мировые производители автомобилей как Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, Jaguar, Maserati и др.



Парижские состязания «Формулы-Е» 2018 года проходили по маршруту протяженностью около 2 км в центральной части французской столицы вокруг Дома инвалидов – архитектурного памятника времен Людовика XIV, построенного под дом призрения для раненых и больных ветеранов (© Federico Pestellini/Panoramic)



Гоночный болид компании Nissan для состязаний 2023 года. Размеры автомобилей «Формулы-Е» практически идентичны машинам «Формулы-1». Однако, в отличие от «Формулы-1», шасси для автомобилей всех команд предоставляет компания Spark Racing Technology, а силовую установку, трансмиссию, инверторы и заднюю подвеску каждая команда готовит самостоятельно. (© NISSAN)

Дополнительный импульс для усилий на пути к нулевыми выбросам

Губернатор Токио Коикэ Юрико отводит «Формуле-Е» роль «одного из символов усилий по достижению нулевых эмиссий». В японской столице ставят целью свести фактические эмиссии углекислого газа к нулю к 2050 году. Для начала на пути к реализации этой цели до 2030 года предполагается сократить эмиссии парниковых газов на 50% (от уровня 2000 года), для чего предлагается добиться того, чтобы продаваемые в столице новые автомобили на 100% не использовали бензин. Токийские состязания «Формулы-Е» можно считать поводом широко продемонстрировать как в стране, так и за ее пределами, работу, которая ведется в данном направлении.

Губернатор Коикэ Юрико хочет проведением «Формулы-Е» в прибрежном районе, развитие которого осуществляется в контексте создания устойчивой городской среды нового поколения, дать толчок распространению автотранспорта с нулевыми эмиссиями. Одновременно с этим губернатор заявляет, что проведение таких гонок дает замечательную возможность продемонстрировать привлекательные черты Токио всему миру и повысить его представленность на международном уровне.

Кампания за распространение автомобилей с нулевыми эмиссиями TOKYO ZEV ACTION была приурочена к принятию решения о проведении в Токио этапа гонок «Формулы-Е». Второго июля в токийском районе Маруноути состоялось ориентирование на посещение всей семьей стартовое мероприятие с демонстрацией гоночных автомобилей.



Соревнования по картингу, впервые состоявшиеся в Японии на дорогах общего пользования. Машины мчались с бешеной скоростью по трассе, проложенной по городским улицам. 20 сентября 2020 года, префектура Симанэ, город Гоцу (снимок предоставлен секретариатом Клуба городских автогонок A1, © Jiji Press)

Точный маршрут прохождения трассы «Формулы-Е» в прибрежном районе Токио еще не обнародован, однако уже известно, что кольцевая трасса протяженностью около 3 километров будет проходить вокруг выставочного комплекса Tokyo Big Sight, служившего пресс-центром во время токийской Олимпиады и Паралимпиады.



Приморская часть района Кото, которой предстоит стать местом проведения гонок «Формулы-Е» в Токио. Соревнования будут проходить с использованием дорог общего пользования вокруг выставочного комплекса Tokyo Big Sight (© PIXTA)

Идея дифференцироваться от Ф-1 проведением гонок в крупных городах

Итак, в чем состоит привлекательность «Формулы-Е»?

Хотя гонки и называют «Формулой-1 для электромобилей», те, кто ожидают от этих стартов столь же яркой зрелищности, как от Ф-1, возможно, окажутся несколько разочарованы. На гонках электромобилей не услышишь рева моторов, служащего визитной карточкой автогонок и манящего любителей автоспорта. Вместо рева слышен лишь гул электромоторов да шорох шин по асфальту. Из-за этого некоторые даже называют такие состязания «гонками гипертрофированных радиоуправляемых машин».

Денежные вложения в эти гонки тоже на несколько порядков ниже. Бюджет одной из ведущих команд в «Формуле-1» Red Bull Racing, как сообщает официальный веб-сайт команды, составляет для гонок «Формулы-Е» в среднем около 13 млн евро в год (приблизительно 1 млрд 750 млн йен). В то же время годовой бюджет команды в самой «Формуле-1» превышает эту сумму более чем десятикратно, достигая 145 млн евро (около 19 млрд 480 млн йен).

Сама концепция гонок совершенно отличается от «Формулы-1» – состязаний, в которых ради самых высоких в мире скоростей не жалея вливают средства в машины и технологии.

Обратным преимуществом для «Формулы-Е» выступает то, что гонки, будучи «слишком тихими», дают возможность проводить их не на специальной загородной кольцевой трассе, а прямо в центре мегаполиса. Более того, гонки могут проходить даже в вечерние и ночные часы. Фактически, соревнования уже проводятся в самом центре таких городов, как Рим, Нью-Йорк, Лондон и Париж, что позволяет Международной автомобильной федерации дифференцировать эти состязания от «Формулы-1», и вместе с тем обеспечивать их сосуществование и взаимное процветание.

Все перевозки в период между этапами гонок осуществляются исключительно морским транспортом, что лишний раз демонстрирует приверженность «Формулы-Е» экологичным подходам.

Полная замена машины в зоне техобслуживания

На гонках «Формулы-1» болиды предолевают дистанцию приблизительно в 305 километров за полтора-два часа, а в состязаниях «Формулы-Е» гонки продолжаются 45 минут плюс один круг. Максимальная мощность автомобилей в принципе составляет 200 киловатт (270 лошадиных сил, в то время как у «Формулы-1» она превышает 800 л. с.), однако в течение ограниченных промежутков времени допускается повышение мощности – в режиме «атака» на 25 кВт, а в режиме «фан буст» на 50 кВт, что заставляет команды выстраивать свои оригинальные стратегии гонки. Максимальная скорость не сравнится с показателями «Формулы-1», превышающими 380 километров в час, но тем не менее скорость составляет более 280 км/ч.

Особенно обращают на себя внимание операции, выполняемые в зоне техобслуживания. В отличие от «Формулы-1», где предусмотрены 7 разновидностей шин – твердых, средней мягкости, мягких, для дождливой погоды и т. п., в «Формуле-Е» предусмотрен лишь один вид резины – в том числе и из соображений борьбы с чрезмерными затратами. А поскольку пройти всю дистанцию гонки без перезарядки аккумуляторов невозможно (батарей хватает примерно на 25 минут), в зоне техобслуживания во время гонок меняют сам автомобиль.

Для токийских состязаний важный вопрос состоит в том, каким образом ограничивать доступ к прибрежному району, который, помимо прочего, служит узлом городской логистики, а также как выполнить надлежащую планировку трассы таким образом, чтобы она захватывала главные улицы, и вместе с тем соответствовала всем техническим требованиям по виражам, поворотам п т. д.

Безусловно, придется преодолеть ряд трудностей, которых лишены загородные кольцевые трассы: обеспечить пространство для зон безопасности вокруг трассы, установку временных трибун для зрителей и т. п. Но вид болидов, мчащихся со скоростью свыше 200 км/ч на фоне прибрежных пейзажей, безусловно, вознаградит за эти усилия. Дополнительным преимуществом является удобство доступа к месту проведения для зрителей: 22 минуты по линии Юрикамомэ от станции Симбаси или 14 минут по линии Ринкай от станции Одзаки.



На соревнованиях в Париже. Чтобы способствовать популяризации электромобилей, стратегия гонок «Формулы-Е» предусматривает проведение состязаний в знаменитых туристических местах мира – Париже, Лондоне, Риме (© Federico Pestellini/Panoramic)

◆Предварительный график проведения этапов чемпионата «Формулы-Е» 2024 года◆

13 января: Мехико (Мексика)

26-27 января: Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

10 февраля: место еще не определено

24 февраля: место еще не определено

16 марта: Сан-Паулу (Бразилия)

30 марта: Токио (Япония)

13-14 апреля: Рим (Италия)

27 апреля: Монте-Карло (Монако)

11-12 мая: Берлин (Германия)

25 мая: место еще не определено

8 июня: Джакарта (Индонезия)

29 июня: Портленд (США)

20-21 июля: Лондон (Великобритания)

Фотография к заголовку: мчащиеся болиды «Формулы-Е» на фоне Эйфелевой башни, 28 апреля 2019 г., Париж (© Reuters)