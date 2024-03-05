Монастырь Исиямадэра и другие связанные с «Повестью о Гэндзи» места в префектуре Сига

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Монастырь Исиямадэра, где, как говорят, у Мурасаки Сикибу сложился замысел «Повести о Гэндзи», входит в число мест префектуры Сига, связанных с писательницей и её знаменитым романом.

«Повесть о Гэндзи», написанная более 1000 лет назад, считается старейшим романом в мире. Книга и её автор Мурасаки Сикибу тесно связаны с бывшей столицей, Киото, и прилегающими районами, такими как Удзи. Связанные с Мурасаки места есть и на близлежащем озере Бива и в других местах префектуры Сига. О некоторых из них мы расскажем ниже.

Монастырь Исиямадэра (г. Оцу)

Монастырь Исиямадэра в Оцу, основанный в VIII веке, был популярным местом паломничества аристократов и литераторов в период Хэйан (794-1192). Известная легенда гласит, что когда императрица Сёси приказала Мурасаки написать новую историю, она провела семь дней в молитве в этом храме. Говорят, что идея написать «Повесть о Гэндзи» посетила её, когда она смотрела на полную луну из комнаты в главном павильоне храма.



Тахото, двухъярусная «пагода, украшенная драгоценностями» в Исиямадэре является национальным достоянием (с разрешения администрации префектуры Сига)



Говорят, что идея написать свой шедевр посетила Мурасаки Сикибу в комнате, известной сейчас как Гэндзи-но-ма, в монастыре Исиямадэра (с разрешения администрации префектуры Сига)

Монастырь привлёк внимание всей страны после начала трансляции исторического сериала «Тебе, блистательный принц» (Хикару кими э) о Мурасаки Сикибу национальной телекомпании NHK. В специальном выставочном зале представлены видеоинтервью со звёздами сериала и кадры съёмок. Одежда и другой реквизит передают ощущение культуры Хэйан и жизни её писательниц.



Выставка, посвящённая сериалу «Тебе, блистательный принц», проходит в храме Мёоин монастыря Исиямадэра и продлится до 31 января 2025 г. (с разрешения администрации префектуры Сига)

Другая выставка в храме представляет собой сотрудничество иллюстратора Хинано и музыкальной группы «Атараё», на тему любви в мире «Повести о Гэндзи», выраженной в современном стиле через цвет, запах и цветы.



«Повесть о Гэндзи: моно-но аварэ». Совместная выставка проходит в храме Сэсонъин в монастыре Исиямадэра (с разрешения администрации префектуры Сига)

Как добраться: 10 минут пешком от станции Исиямадера линии Кэйхан электрической железной дороги Исияма Сакамото или 10 минут на автобусе от станции Исияма линии JR Токайдо

Застава Аусака (Оцу)

Застава Аусака к востоку от Киото была важным транспортным узлом древней Японии. В «Повести о Гэндзи» принц Гэндзи по пути в Исиямадэру встречает Уцусэми, за которой он безуспешно ухаживал несколькими годами ранее.



Застава Аусака располагалась на границе между землями Ямасиро (совр. префектура Киото) и Оми (совр. префектура Сига; с разрешения администрации префектуры Сига)

Как добраться: 3 минуты пешком от станции Отани линии Кэйсин электрической железной дороги Кейхан или 15 минут пешком от станции Оцу линии JR Токайдо

Святилище Сирахигэ (Такасима)

Святилище Сирахигэ (буквально святилище «Белой бороды») ассоциируется с богом долголетия. В 996 году отец Мурасаки, Фудзивара-но Тамэтоки, был назначен правителем земли Этидзэн (совр. префектура Фукуи), и она путешествовала с ним по западному берегу озера Бива. Считается, что писательница жила недалеко от святилища Сирахигэ, и написанное ею в то время стихотворение вака о том, как рыбаки тянут сети и тоскуют по Киото, начертано на памятной стеле на территории святилища.



Алые тории святилища Сирахигэ будто бы плывут по озеру Бива (с разрешения администрации префектуры Сига)

Как добраться: 40 минут пешком от станции Оми-Такасима линии JR Косэй

Поезд Мурасаки Сикибу

Поклонники Сикибу могут прокатиться в этом районе на специальном поезде JR, на котором изображены паломники в Исиямадэру и писательница, находящая вдохновение, когда любуется полной луной. В поезде можно увидеть стихи вака и фотографии местных пейзажей. Поезд из шести вагонов курсирует ежедневно между станциями Маибара в префектуре Сига и Камигоори в префектуре Хёго.



Художественное впечатление от рисунков на поезде (с разрешения администрации префектуры Сига)



Художественное впечатление от интерьера поезда (с разрешения администрации префектуры Сига)

Текст Nippon.com

Фотография к заголовку: Исиямадэра – храм, где, как говорят, у Мурасаки Сикибу сложился замысел «Повести о Гэндзи» (предоставлено префектурой Сига)