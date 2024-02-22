Глава японской криминальной группы обвиняется в США в торговле ядерными материалами
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Эбисава Такэси, которого федеральная прокуратура США называет лидером японского преступного синдиката, обвинён в контрабанде ядерных материалов из Мьянмы. В обвинительном заключении, поданном 21 февраля в окружной суд США на Манхэттене, утверждается, что Эбисава и его сообщники пытались продать оружейный ядерный материал работающим под прикрытием сотрудникам Агентства по борьбе с наркотиками, предполагая, что Иран использует его для создания ядерного оружия.
Согласно обвинительному заключению, Эбисава встретился в Таиланде с агентом, выдававшим себя за торговца оружием и наркотиками, и заявил, что хочет приобрести оружие военного типа, в том числе ракеты класса «земля-воздух», от имени этнической повстанческой группы в Мьянме. Он показал агенту образцы ядерных материалов. Впоследствии они были конфискованы, и после анализа в ядерной лаборатории судебной экспертизы было обнаружено, что они содержат уран и оружейный плутоний.
Прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул, что невозможно переоценить серьёзность действий, заявленных в обвинительном заключении, и сказал, что Эбисава «нагло торговал» ядерными материалами и что он «теперь предстанет перед правосудием в американском суде».
Ранее в апреле 2022 года Эбисаве было предъявлено обвинение в международной торговле наркотиками и преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, и он содержится в федеральной тюрьме вместе с несколькими другими обвиняемыми. В случае признания виновным ему грозит максимальное пожизненное заключение.