Глава японской криминальной группы обвиняется в США в торговле ядерными материалами

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Эбисава Такэси, которого федеральная прокуратура США называет лидером японского преступного синдиката, обвинён в контрабанде ядерных материалов из Мьянмы. В обвинительном заключении, поданном 21 февраля в окружной суд США на Манхэттене, утверждается, что Эбисава и его сообщники пытались продать оружейный ядерный материал работающим под прикрытием сотрудникам Агентства по борьбе с наркотиками, предполагая, что Иран использует его для создания ядерного оружия.

Ebisawa handles a rocket launcher during a meeting with an undercover DEA agent in Copenhagen, Denmark, in February 2021. (Courtesy US Justice Department)
Эбисава Такэси держит ракетную установку во время встречи с агентом под прикрытием Управления по борьбе с наркотиками в Копенгагене, Дания, февраль 2021 г. (предоставлено Министерством юстиции США)

Согласно обвинительному заключению, Эбисава встретился в Таиланде с агентом, выдававшим себя за торговца оружием и наркотиками, и заявил, что хочет приобрести оружие военного типа, в том числе ракеты класса «земля-воздух», от имени этнической повстанческой группы в Мьянме. Он показал агенту образцы ядерных материалов. Впоследствии они были конфискованы, и после анализа в ядерной лаборатории судебной экспертизы было обнаружено, что они содержат уран и оружейный плутоний.

Фотография ядерного материала, которую Эбисава отправил агентам (предоставлено Министерством юстиции США)
Фотография ядерного материала, которую Эбисава отправил агентам (предоставлено Министерством юстиции США) 

Прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул, что невозможно переоценить серьёзность действий, заявленных в обвинительном заключении, и сказал, что Эбисава «нагло торговал» ядерными материалами и что он «теперь предстанет перед правосудием в американском суде».

Ранее в апреле 2022 года Эбисаве было предъявлено обвинение в международной торговле наркотиками и преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, и он содержится в федеральной тюрьме вместе с несколькими другими обвиняемыми. В случае признания виновным ему грозит максимальное пожизненное заключение.

ядерное оружие преступность якудза