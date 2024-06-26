Редкоземельные металлы c океанского дна у острова Минамиторисима: запас на 75 лет потребления Японии на пути к коммерческому освоению
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Двадцать первого июня фонд Nippon Foundation и аспирантура Токийского университета объявили о подтверждении наличия в исключительной экономической зоне Японии в районе острова Минамиторисима на площади около 10 тыс. квадратных километров высокой концентрации донных минеральных ресурсов, в том числе редкоземельных элементов. Запасы этих ресурсов оцениваются примерно в 230 млн тонн. Из них около 610 тыс. тонн по оценкам составляет кобальт, а около 740 тыс. тонн - никель, что соответствует потреблению Японией этих металлов соответственно в течение 75 и 11 лет. В целях реализовать коммерческое освоение с 2025 года начнется практический эксперимент по извлечению конкреций на морскую поверхность.
Подтверждено наличие так называемых «железомарганцевых конкреций» – твердых образований размером от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров в поперечнике. Они возникли путем концентрации вокруг частиц скальной породы гидроксидов железа, марганца и других элементов, в течение длительного времени формировавших шарообразное тело, содержащее медь, никель, кобальт и другие металлы.
Исследовательская группа, в состав которой входит профессор аспирантуры Токийского университета Като Ясухиро, с 24 апреля по 9 июня обследовала морское дно в исключительной экономической зоне Японии у острова Минамиторисима на глубине 5 200 – 5 700 метров. В результате было подтверждено, что на площади 10 тыс. кв. км. там имеется высокая концентрация железомарганцевых конкреций. В среднем на 1 кв. км. дна приходится около 23 килограммов конкреций, причем выяснилось, что на 30% обследованной площади их концентрация составила 30 килограммов на кв. км. Обследование также позволило собрать различные данные, необходимые для оценки воздействия на окружающую среду, которым сопровождается добыча (подъем на морскую поверхность) железомарганцевых конкреций.
На протяжении трех лет уже с 2025 года будет осуществляться опытная добыча железомарганцевых конкреций в объеме нескольких тыс. тонн в сутки с тем, чтобы создать условия для освоения этого ресурса с основным упором на частный сектор. По предварительным подсчетам, расходы составят несколько десятков миллионов долларов. При этом фонд Nippon Foundation будет играть центральную роль в формировании платформы взаимодействия промышленных, государственных и научных кругов для способствования перевода добычи на коммерческую основу.
Коммерческая реализация добычи позволит стране обеспечивать собственными силами редкоземельные элементы, которые в настоящее время целиком импортируются. По словам профессора Като, в пределах японской исключительной зоны помимо участка дна, охваченного данным исследованием, есть и другие участки с высокой концентрацией железомарганцевых конкреций.
Как отметил на пресс-конференции председатель фонда Nippon Foundation Сасакава Ёхэй, коммерческая добыча железомарганцевых конкреций «дает Японии возможность стать страной с крупными запасами сырья и сыграет важную роль в обеспечении экономической безопасности страны». «Целью является добывать 10 тыс. тонн в сутки, что составляет 3 млн тонн в год, но при этом важно не создавать чрезмерную нагрузку на океанскую окружающую среду», – подчеркнул профессор Като.
Остров Минамиторисима расположен примерно в 1 860 километрах юго-восточнее Токио. Это самый восточный остров Японии, добраться до которого самолетом можно примерно за 4 часа. Японская исключительная экономическая зона вокруг острова простирается примерно на 430 тыс. кв. км, что больше площади территории страны (около 380 тыс. кв. км). Этот остров считается очень важным и с точки зрения обеспечения территориальной целостности страны. Исключительная экономическая зона, помимо рыболовства, позволяет Японии свободно заниматься добычей природных ресурсов, проведением научных исследований и другими видами деятельности.
Фотография к заголовку: железомарганцевые конкреции, с высокой плотностью залегающие на океанском дне у острова Минамиторисима (снимок предоставлен фондом Nippon Foundation)