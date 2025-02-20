Пираты из One Piece привлекают иностранных туристов в Кумамото

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По данным навигационного приложения Navitime огромной популярностью у туристов, посещающих префектуру Кумамото, пользуются статуи персонажей популярной манги One Piece («Большой куш»). Особенно любят пиратов Соломенной Шляпы иностранцы.

Компания Navitime Japan, головной офис которой находится в районе Минато, Токио, занимается разработкой онлайн-гида, предлагающего пользователям информацию о транспорте, маршрутах и других аспектах, интересующих туристов. Каждый год компания публикует результаты анализа использования их приложения. При этом данные, собранные из версий на иностранных языках, предназначенных для зарубежных гостей и пользователей, не говорящих по-японски, служат прекрасным индикатором тенденций въездного туризма.

Недавно Navitime представила результаты последнего национального исследования. С 2019 по 2023 годы префектура Кумамото зафиксировала самый высокий рост числа иностранных гостей. Количество туристов в Кумамото увеличилось в 2,14 раза, позволив ей обогнать такие префектуры как Фукуока (2,06) и Ямагата (2,00).

Среди всех туристических направлений Кумамото наибольший рост продемонстрировал город Уто, где число посетителей выросло в 7,33 раза. Дополнительный анализ показал, что наиболее посещаемым местом Уто стала не живописная береговая линия Окоси и не центр города, где расположена станция Уто, а парк Сумиёси кайган, где расположена статуя пирата Дзимбэ – одного из главных героев популярной манги One Piece.



Статуя Дзимбэ в парке Сумиёси Кайган в Уто, префектура Кумамото (© Jiji)

Землетрясение 2016 года, случившееся в апреле, нанесло значительный ущерб префектуре. Мангака Ода Эйитиро, создавший One Piece, тут же предложил свою поддержку в восстановлении родного региона. В рамках совместного проекта реконструкции в девяти муниципалитетах префектуры установили статуи пиратов Соломенной Шляпы.

Эта инициатива оказалась весьма успешной. В муниципалитетах, где были установлены статуи, число иностранных туристов более чем удвоилось по сравнению с 2019 финансовым годом, то есть периодом до пандемии COVID-19. Герои One Piece стали в определенном смысле культурными амбассадорами Кумамото, привлекающими в этот регион гостей из-за рубежа.

Рост числа посетителей по муниципалитетам:

Уто (Дзимбэ): 7,33 раза

Масики (Сандзи): 6,75 раза

Такамори (Фрэнки): 4,25 раза

Минамиасо (Нико Робин): 3,74 раза

Мифунэ (Брук): 3,60 раза

Асо (Усопп): 2,59 раза

Одзу (Ророноа Зоро): 2,50 раза

Нисихара (Нами): 2,50 раза

Кумамото (Манки Д. Луффи и Тони-Тони Чоппер): 2,25 раза

Арао (без статуи): 1,77 раза

(Топ-10 муниципалитетов Кумамото с наибольшими темпами роста числа посетителей в 2019–2023 годах)

Более детальный анализ данных посещаемости мест расположения статуй иностранными посетителями показал, что за период с января 2023 по сентябрь 2024 года наиболее посещаемой локацией стала статуя Усоппа перед станцией Асо в городе Асо. Асо является популярным туристическим направлением, а расположение статуи прямо перед станцией, очевидно, увеличило число посетителей.

При дальнейшем рассмотрении выяснилось, что особый интерес к статуе Усоппа проявляли туристы из Восточной Азии, в то время как туристы из Юго-Восточной Азии чаще посещали статую Луффи, установленную рядом со станцией Кумамото. Это говорит о том, что туристы с плотным графиком предпочитают посещать статуи, расположенные рядом с крупными железнодорожными станциями. Напротив, туристы из Европы, Америки и Австралии чаще посещали сразу несколько локаций, а не ограничивались одной.

Фотография к заголовку: статуи пиратов Соломенной Шляпы из популярной манги One Piece, установленные в 10 муниципалитетах префектуры Кумамото (© Jiji)