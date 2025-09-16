Кандидаты на пост председателя ЛДП: Мотэги Тосимицу

Выборы президента ЛДП 2025 года

Мотэги Тосимицу

Текущая должность: отсутствует

Дата рождения / возраст: 7 октября 1955 года / 69 лет

Место рождения: город Асикага, префектура Тотиги

Образование: экономический факультет Токийского университета, окончил магистратуру Гарвардского университета в США (государственная политика)

До прихода в политику: торговая компания «Марубэни», политический корреспондент газеты «Ёмиури симбун», консультант компании «МакКинзи»

Избирательный округ / количество избраний: 5-й округ Тотиги / 11 раз (начал политическую карьеру на выборах в нижнюю палату 1993 года. Баллотировался от Новой партии Японии в тогдашнем 2-м округе Тотиги и победил с наибольшим количеством голосов)

Фракция: фракция Мотэги (расформирована)

Основные партийные посты и министерский опыт: министр финансов и административных реформ, министр экономики, торговли и промышленности, председатель совета по политическим исследованиям партии, министр экономической и фискальной политики, министр иностранных дел, генеральный секретарь партии

Пресс-конференция об объявлении кандидатуры: 10 сентября. Стремление к формированию новой коалиционной структуры с Партией обновления Японии и Демократической партией народа, отмена обещанных ЛДП на июльских выборах в верхнюю палату денежных выплат в размере 20 000 йен на человека, создание местных субсидий для борьбы с ростом цен и др.

Характеристика: обладает настолько высокими профессиональными качествами, что президент США Трамп назвал его «жёстким переговорщиком». Несмотря на то что занимал важные министерские и партийные посты, на выборах председателя партии в сентябре 2024 года занял лишь 6-е место из 9 кандидатов. Известен в политических кругах как заядлый курильщик. Крайне вспыльчив, получил прозвище «человек-вспышка».

Известные высказывания: После ряда поражений - на выборах в нижнюю палату 2024 года, выборах в столичную ассамблею в июне 2025 года и выборах в верхнюю палату, - обращаясь к премьер-министру Исиба: «Три поражения подряд - это как в бейсболе: три страйка и ты выбываешь» (26 июля 2025 года в собственной программе на YouTube)

Фотография к заголовку: бывший генеральный секретарь Мотэги Тосимицу официально объявляет о своей кандидатуре на пост председателя ЛДП на пресс-конференции = 10 сентября 2025 года, здание депутатов нижней палаты №2 (Кадзуки Оиси/Sipa USA via Reuters Connect)