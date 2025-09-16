Выборы президента ЛДП 2025 года
Кандидаты на пост председателя ЛДП: Такаити Санаэ
Такаити Санаэ
- Текущая должность: председатель исследовательского совета партии по мерам борьбы с преступностью, терроризмом и киберпреступностью
- Дата рождения / возраст: 7 марта 1961 года / 64 года
- Место рождения: префектура Нара
- Образование: факультет менеджмента Университета Кобе
- До прихода в политику: Политэкономическая школа Мацусита
- Избирательный округ / количество избраний: 2-й округ Нары / 10 раз
- Фракция: беспартийная
- Основные партийные посты и министерский опыт: министр экономической безопасности, министр с особыми полномочиями Кабинета министров, министр внутренних дел и коммуникаций, председатель совета по политическим исследованиям партии
- Характеристика: первое участие в выборах председателя партии в 2021 году было поддержано тогдашним премьер-министром Абэ Синдзо, получила второе место по голосам депутатов, опередив Коно Таро. В 2024 году заняла первое место в первом туре голосования, но проиграла в решающем туре Исиба Сигэру. После смерти Абэ выступает под лозунгом «наследования курса Абэ». Ярая фанатка бейсбольной команды «Хансин Тайгерс», в студенческие годы была барабанщицей в хеви-метал группе. В трудные времена слушает песню «ALONE» группы B’z для воодушевления. Член «Ассоциации депутатов, безгранично любящих рамен», публикует в соцсетях фотографии собственноручно приготовленного рамена.
- Известные высказывания: за рулем отреставрированной Тойота Супра, своего бывшего любимого автомобиля: «Великолепный звук двигателя снова ожил. Я ехала, громко напевая» (6 января 2023 года на собственном канале YouTube)
Фотография к заголовку: Такаити Санаэ выступает с речью перед решающим туром голосования на выборах председателя ЛДП 2024 года = 27 сентября (Рейтер)