Кандидаты на пост председателя ЛДП: Такаити Санаэ

Выборы президента ЛДП 2025 года

Новости

Такаити Санаэ

Текущая должность: председатель исследовательского совета партии по мерам борьбы с преступностью, терроризмом и киберпреступностью

председатель исследовательского совета партии по мерам борьбы с преступностью, терроризмом и киберпреступностью Дата рождения / возраст: 7 марта 1961 года / 64 года

7 марта 1961 года / 64 года Место рождения: префектура Нара

префектура Нара Образование: факультет менеджмента Университета Кобе

факультет менеджмента Университета Кобе До прихода в политику: Политэкономическая школа Мацусита

Политэкономическая школа Мацусита Избирательный округ / количество избраний: 2-й округ Нары / 10 раз

2-й округ Нары / 10 раз Фракция: беспартийная

беспартийная Основные партийные посты и министерский опыт: министр экономической безопасности, министр с особыми полномочиями Кабинета министров, министр внутренних дел и коммуникаций, председатель совета по политическим исследованиям партии

министр экономической безопасности, министр с особыми полномочиями Кабинета министров, министр внутренних дел и коммуникаций, председатель совета по политическим исследованиям партии Характеристика: первое участие в выборах председателя партии в 2021 году было поддержано тогдашним премьер-министром Абэ Синдзо, получила второе место по голосам депутатов, опередив Коно Таро. В 2024 году заняла первое место в первом туре голосования, но проиграла в решающем туре Исиба Сигэру. После смерти Абэ выступает под лозунгом «наследования курса Абэ». Ярая фанатка бейсбольной команды «Хансин Тайгерс», в студенческие годы была барабанщицей в хеви-метал группе. В трудные времена слушает песню «ALONE» группы B’z для воодушевления. Член «Ассоциации депутатов, безгранично любящих рамен», публикует в соцсетях фотографии собственноручно приготовленного рамена.

первое участие в выборах председателя партии в 2021 году было поддержано тогдашним премьер-министром Абэ Синдзо, получила второе место по голосам депутатов, опередив Коно Таро. В 2024 году заняла первое место в первом туре голосования, но проиграла в решающем туре Исиба Сигэру. После смерти Абэ выступает под лозунгом «наследования курса Абэ». Ярая фанатка бейсбольной команды «Хансин Тайгерс», в студенческие годы была барабанщицей в хеви-метал группе. В трудные времена слушает песню «ALONE» группы B’z для воодушевления. Член «Ассоциации депутатов, безгранично любящих рамен», публикует в соцсетях фотографии собственноручно приготовленного рамена. Известные высказывания: за рулем отреставрированной Тойота Супра, своего бывшего любимого автомобиля: «Великолепный звук двигателя снова ожил. Я ехала, громко напевая» (6 января 2023 года на собственном канале YouTube)

Фотография к заголовку: Такаити Санаэ выступает с речью перед решающим туром голосования на выборах председателя ЛДП 2024 года = 27 сентября (Рейтер)