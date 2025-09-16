Выборы президента ЛДП 2025 года
Кандидаты на пост председателя ЛДП: Хаяси Ёсимаса
Хаяси Ёсимаса
- Текущая должность: секретарь кабинета министров
- Дата рождения / возраст: 19 января 1961 года / 64 года
- Место рождения: префектура Ямагути
- Образование: юридический факультет Токийского университета, Школа государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета
- До прихода в политику: торговая компания Мицуи Бусан, секретарь по политическим вопросам депутата нижней палаты Хаяси Ёсиро (родного отца)
- Избирательный округ / количество избраний: верхняя палата от Ямагути / 5 раз, 3-й округ Ямагути нижней палаты / 2 раза
- Фракция: фракция Кисида (расформирована)
- Основные партийные посты и министерский опыт: министр обороны, министр с особыми полномочиями Кабинета министров (по экономическим и финансовым вопросам), министр сельского, лесного хозяйства и рыболовства, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий, министр иностранных дел
- Характеристика: ожидается, что станет «девятым» премьер-министром из префектуры Ямагути, которая уже выдвинула 8 премьер-министров от первого премьера Ито Хиробуми до Абэ Синдзо. В эпоху многомандатных округов отец бывшего премьер-министра Абэ Синдзо – Синтаро и отец Хаяси – Ёсиро ожесточенно конкурировали в одном избирательном округе, но при переходе к одномандатным округам Ёсиро перешёл в пропорциональную систему, уступив округ семье Абэ. Ёсимаса начал политическую карьеру в верхней палате, накопил опыт и в 2021 году перешёл в нижнюю палату, стремясь к посту премьер-министра. После смерти Абэ часть бывшей фракции Абэ также поддерживает Хаяси. В первом участии в выборах председателя партии в сентябре 2012 года, будучи сенатором, занял последнее место среди 5 кандидатов. На прошлых выборах председателя партии в 2024 году занял 4-е место из 9 кандидатов, но отстал от занявшего 3-е место Коидзуми Синдзиро более чем в два раза.
- Известные высказывания: «Родился 19 января, поэтому меня называют „службой экстренного реагирования“ политического мира. Приеду на помощь в любой момент» – любимая фраза для разрядки обстановки. Действительно, неоднократно призывался на экстренную замену министров, отстранённых из-за скандалов. «Я – сторонник изучения Китая. „Познай себя и познай врага – и в ста битвах не будешь в опасности”. Чтобы противостоять Китаю, знание Китая является одним из ключевых моментов» (на пресс-конференции об участии в выборах председателя партии в сентябре 2024 года в ответ на критику в том, что он «прокитайски настроен»)
Фотография к заголовку: секретарь кабинета Хаяси на пресс-конференции = 4 сентября, резиденция премьер-министра (Jiji Press)