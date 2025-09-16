Выборы президента ЛДП 2025 года

Кандидаты на пост председателя ЛДП: Кобаяси Такаюки

Кобаяси Такаюки

  • Текущие должности: председатель исследовательского совета по стратегии интеллектуальной собственности ЛДП, заместитель председателя исследовательского совета по безопасности, руководитель штаба по продвижению экономической безопасности и др.
  • Дата рождения / возраст: 29 ноября 1974 года / 50 лет
  • Место рождения: город Ятиёдай, префектура Тиба
  • Образование: юридический факультет Токийского университета, Школа государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета в США
  • До прихода в политику: Министерство финансов (бывшее Министерство казначейства)
  • Избирательный округ / количество избраний: 2-й округ Тибы / 5 раз
  • Фракция: фракция Никай (расформирована)
  • Основные партийные посты и министерский опыт: министр экономической безопасности (2021 год, кабинет Кисида)
  • Характеристика: участвовал в выборах председателя ЛДП в сентябре 2024 года и занял 5-е место из 9 кандидатов в первом туре голосования. Получил 41 голос от депутатов. На выборах председателя партии в 2021 году был в числе рекомендующих Такаити Санаэ. Прозвище «Коба-хоук» («Коба-ястреб»). Увлекается участием в фестивалях с переносными храмами (микоси тогё) и марафонским бегом.
  • Известные высказывания:
    • После заявления об отставке премьер-министра Исиба Сигэру: «Это последний шанс для возрождения ЛДП. Кто бы ни стал премьер-министром и председателем партии, необходимо срочно создать систему, которая объединит и ветеранов, и молодых под знаменем „Единой ЛДП“» (7 сентября 2025 года)
    • «Мой дедушка погиб на войне в Китае, и я посетил святилище как представитель семьи. Я укрепил свою решимость приложить все усилия для защиты страны, народа и мира» (о посещении святилища Ясукуни 15 августа 2025 года = газета Асахи от 16 числа)
    • (О пересмотре Конституции) «Введение положения о чрезвычайном положении и четкое закрепление Сил самообороны – это неотложные задачи. Буду работать с максимальным энтузиазмом для скорейшего внесения соответствующего предложения» (пресс-конференция об участии в выборах председателя партии в августе 2024 года)
    • «Я стал политиком, потому что хотел повысить присутствие Японии. Если назвать одного политика, которого я уважаю, то это бывший премьер-министр Накасонэ Ясухиро» (интервью газете «Санкэй» в июле 2024 года)

Фотография к заголовку: бывший министр экономической безопасности Кобаяси Такаюки отвечает на вопросы журналистов = 11 сентября 2025 года, здание парламента (Jiji Press)

