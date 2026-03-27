Фонд мира Сасакава провёл «Азиатский форум мудрецов» с участием Нобелевского лауреата Юнуса

Фонд мира Сасакава (председатель совета директоров – Сунами Ацуси), занимающийся содействием международному взаимопониманию и сотрудничеству, 24 марта провёл в Токио «Азиатский форум мудрецов – Harmony by Design: Asia Dialogue», собрав выдающихся деятелей, внёсших вклад в мир и развитие Азии. Участники форума обсуждали пути к достижению гармонии в условиях нарастающей нестабильности международного порядка.

В форуме приняли участие Чуан Ликпай (бывший премьер-министр Таиланда), лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус (бывший главный советник временного правительства Бангладеш, основатель банка «Грамин»), Хасан Виражуда (бывший министр иностранных дел Индонезии), Харша Кумара Наваратне (председатель фонда Sevalanka, Шри-Ланка) и Сираиси Такаси (почётный профессор Национальной аспирантуры политических исследований). Дискуссия прошла в закрытом формате и отличалась откровеностью.



Участники обсуждения на «Азиатском форуме мудрецов». 24 марта, район Минато, Токио (предоставлено Фондом мира Сасакава)

В качестве общих проблем участники отметили, что, с одной стороны, влияние Азии в мире растёт, а с другой – углубляются комплексные вызовы: экономическое неравенство, социальная нестабильность и геополитическая напряжённость. Кроме того, на фоне стремительного распространения социальных сетей и искусственного интеллекта тревоги и опасения молодых людей всё чаще напрямую выливаются в недовольство существующими политическими и общественными системами.

Участники также вновь подтвердили важность многоуровневого диалога на пути к совместному созиданию гармонии и особо подчеркнули необходимость межпоколенческого диалога. Активно обсуждалась и роль, которую могут сыграть Япония и Фонд мира Сасакава.

Диалог с молодым поколением

Утром 25 марта Юнус и Виражуда приняли участие в открытой дискуссионной сессии «Форум следующего поколения по миростроительству в Азии», состоявшейся в Токио. Около 35 молодых сотрудников миротворческих НКО, студентов и старшеклассников обсудили с гостями, каким может быть «новый мир», складывающийся в Азии.

Юнус подчеркнул, что в эпоху, когда благодаря интернету и передовым коммуникационным технологиям информация мгновенно распространяется по всему миру, «именно сейчас особенно необходимо человеческое воображение». Он призвал молодёжь: «Не исходите из существующей реальности – сначала подумайте, каким должен стать мир, а затем меняйте реальность». В качестве ключевых задач устойчивого будущего он предложил концепцию «трёх нулей»: нулевые выбросы углекислого газа, отсутствие концентрации богатства и нулевая безработица, призвав молодое поколение к изменению собственного поведения.



Мухаммад Юнус (справа) получает послание от молодых участников. 25 марта, район Минато, Токио (предоставлено Фондом мира Сасакава)

В начале выступления Виражуда обратился к ситуации 1950-х годов, когда страны Азии и Африки ещё оставались колониями, и подчеркнул непреходящую ценность «независимости» и «мира». Он указал на важность того, чтобы каждая страна также участвовала в построении мира и посредничестве в мирном урегулировании конфликтов в соседних и региональных государствах – и в своих интересах в том числе. Виражуда также подробно, с конкретными эпизодами, рассказал о своём участии в качестве дипломата в мирных переговорах по конфликту на Минданао на Филиппинах (1993–1996), а также в процессе примирения и посредничества между Индонезией и Восточным Тимором.

Автор: Исии Масахито (редакция nippon.com)

Фотография к заголовку: Мухаммад Юнус (слева в первом ряду) и Хасан Виражуда (справа) после завершения сессии диалога с молодёжью. 25 марта 2026 года, район Тиёда, Токио (предоставлено Фондом мира Сасакава)