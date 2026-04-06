Фонд мира Сасакава учреждает «Центр мирного посредничества» для содействия урегулированию конфликтов в Азии
До сих пор в сфере миростроительства Япония в основном участвовала в операциях по восстановлению уже после завершения конфликтов. Новый центр намерен участвовать и в мирных процессах ещё до их окончания.
Географический охват деятельности центра включает Юго-Восточную, Южную и Западную Азию. На первом этапе его работу обеспечат около десяти специалистов по посредничеству в конфликтах. Среди ключевых направлений деятельности предполагаются:
- содействие диалогу между сторонами конфликта и связанными с ним участниками, а также организация переговорных площадок;
- проведение практических тренингов по развитию компетенций участников мирного процесса;
- приглашение и обмен международными экспертами в области миростроительства;
- оказание практической поддержки мирному посредничеству с учётом региональной специфики.
Директором центра назначена Хориба Акико, старший научный сотрудник фонда. Она много лет занималась вопросами мирного посредничества и урегулирования конфликта на юге Таиланда между правительством и малайскими мусульманским населением региона.
Создание сети международных экспертов
На пресс-конференции, состоявшейся 1 апреля, почётный председатель фонда Сасакава Ёхэй заявил: «В области мирного посредничества мы намерены выстроить сеть с экспертами со всего мира и подчеркнуть присутствие Японии в этой сфере. Мы хотим использовать преимущества негосударственной организации, способной вести откровенный диалог». Он также отметил: «Мы хотели бы направлять молодых японских специалистов по региональным исследованиям в разные страны и уделять внимание подготовке кадров».
Сунами Ацуси, отвечая на вопрос о соотношении деятельности центра с новым подразделением МИД Японии по вопросам международного мира, отметил, что «предварительных консультаций не проводилось», и подчеркнул, что «Центр мирного посредничества» намерен развивать работу, опираясь на преимущества негосударственного статуса.
Хориба Акико отметила: «Сильная сторона Японии в том, что обе стороны конфликта могут воспринимать её как нейтральную. Мы хотели бы использовать это преимущество в деятельности по мирному посредничеству и его поддержке. Что касается подготовки кадров, вовлечённых в мирные процессы, хотелось бы выработать не западный, а азиатский подход».
Фотография к заголовку: Сасакава Ёхэй, почётный председатель Фонда мира Сасакава (в центре), выступает на пресс-конференции, посвящённой созданию «Центра мирного посредничества». Слева – директор центра Хориба Акико, справа – председатель фонда Сунами Ацуси. 1 апреля 2026 г., район Минато, Токио (фото редакции nippon.com)