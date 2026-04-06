Фонд мира Сасакава учреждает «Центр мирного посредничества» для содействия урегулированию конфликтов в Азии

Фонд мира Сасакава (Токио; председатель фонда – Сунами Ацуси) 1 апреля объявил о создании негосударственного «Центра мирного посредничества», который будет содействовать урегулированию конфликтов в Азии.

До сих пор в сфере миростроительства Япония в основном участвовала в операциях по восстановлению уже после завершения конфликтов. Новый центр намерен участвовать и в мирных процессах ещё до их окончания.

Географический охват деятельности центра включает Юго-Восточную, Южную и Западную Азию. На первом этапе его работу обеспечат около десяти специалистов по посредничеству в конфликтах. Среди ключевых направлений деятельности предполагаются:

содействие диалогу между сторонами конфликта и связанными с ним участниками, а также организация переговорных площадок;

проведение практических тренингов по развитию компетенций участников мирного процесса;

приглашение и обмен международными экспертами в области миростроительства;

оказание практической поддержки мирному посредничеству с учётом региональной специфики.

Директором центра назначена Хориба Акико, старший научный сотрудник фонда. Она много лет занималась вопросами мирного посредничества и урегулирования конфликта на юге Таиланда между правительством и малайскими мусульманским населением региона.



Хориба Акико беседует с жительницей мусульманского района в рамках проекта Фонда мира Сасакава по миростроительству, направленного на урегулирование конфликта на юге Таиланда, 2018 г. (фото предоставлено фондом)

Создание сети международных экспертов

На пресс-конференции, состоявшейся 1 апреля, почётный председатель фонда Сасакава Ёхэй заявил: «В области мирного посредничества мы намерены выстроить сеть с экспертами со всего мира и подчеркнуть присутствие Японии в этой сфере. Мы хотим использовать преимущества негосударственной организации, способной вести откровенный диалог». Он также отметил: «Мы хотели бы направлять молодых японских специалистов по региональным исследованиям в разные страны и уделять внимание подготовке кадров».

Сунами Ацуси, отвечая на вопрос о соотношении деятельности центра с новым подразделением МИД Японии по вопросам международного мира, отметил, что «предварительных консультаций не проводилось», и подчеркнул, что «Центр мирного посредничества» намерен развивать работу, опираясь на преимущества негосударственного статуса.

Хориба Акико отметила: «Сильная сторона Японии в том, что обе стороны конфликта могут воспринимать её как нейтральную. Мы хотели бы использовать это преимущество в деятельности по мирному посредничеству и его поддержке. Что касается подготовки кадров, вовлечённых в мирные процессы, хотелось бы выработать не западный, а азиатский подход».

Фотография к заголовку: Сасакава Ёхэй, почётный председатель Фонда мира Сасакава (в центре), выступает на пресс-конференции, посвящённой созданию «Центра мирного посредничества». Слева – директор центра Хориба Акико, справа – председатель фонда Сунами Ацуси. 1 апреля 2026 г., район Минато, Токио (фото редакции nippon.com)