Фонд мира Сасакава издал справочник по сосуществованию с иностранными жителями и об их интеграции в местное сообщество

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Фонд мира Сасакава разработал «Справочник по сосуществованию с иностранными жителями», чтобы представить в этом справочном пособии местным органам власти и частным организациям, сталкивающимся с быстрым ростом числа иностранных жителей, успешные примеры решения проблем.

Обмен опытом и инициативами в густонаселённых районах

По оценкам, к концу 2025 года число иностранных граждан, проживающих в Японии, впервые превысило 4 миллиона человек, достигнув отметки в 4 125 395 человек, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году. В настоящее время иностранные граждане проживают почти в каждом муниципалитете страны и расселены не только в промышленных центрах, но и в сельскохозяйственных районах, крупных курортных регионах и ​​пригородах с удобным доступом к большим городам.

В регионах с большим количеством иностранцев предпринимаются усилия по внедрению обучения японскому языку, консультаций по вопросам жизни и поддержки в обучении детей. С другой стороны, в регионах, где число иностранных жителей в последние годы увеличилось, но пока ещё их немного, возникают многочисленные проблемы – например, неспособность наладить контакт с иностранными жителями и нехватка бюджета, персонала и опыта. В этом справочнике представлены успешные реальные примеры по каждой проблеме и теме, чтобы жители муниципалитетов, где число иностранных жителей начинает расти, могли беспрепятственно начать мероприятия, исходя из конкретных условий их региона.

Изучение японского языка, трудоустройство и предотвращение ущерба от стихийных бедствий

В частности, книга описывает ноу-хау для начала мероприятий по интеграции – «создание точек входа» для обеспечения контакта с иностранными жителями, «налаживание систем» для связи с соответствующими организациями, «понимание потребностей» посредством опросов, «реализация политики» для разработки планов и обеспечения бюджетов, а также «содействие участию» в собраниях жителей. Что касается передовых инициатив в районах с высокой концентрацией иностранных жителей, книга включает 27 примеров в семи областях: повседневная жизнь, обучение японскому языку, школьное образование, занятость, медицинское обслуживание/здоровье/психическое здоровье, социальное обеспечение и пенсии, а также предотвращение ущерба от стихийных бедствий.



В справочнике собраны самые успешные практические примеры

В разделе, посвящённом обучению японскому языку, были представлены инициативы, которые можно использовать в регионах с нехваткой преподавателей японского языка, таких как, например, город Канда в префектуре Фукуока, где сочетают онлайн-уроки, проводимые специалистами, и очную поддержку со стороны административного персонала. В отношении трудоустройства был описан случай города Акита, где был внедрён «Курс подготовки к работе и детскому саду с использованием простого японского и иностранных языков», помогающий людям совмещать работу и уход за детьми.

Приведённые примеры объединяет общая черта: горизонтальное сотрудничество, связывающее местные организации, вертикальное сотрудничество, интегрирующееся в префектурные и национальные системы, а также подход, рассматривающий сотрудничество между японскими и иностранными жителями как «развитие сообщества». В процессе отбора также подчеркивалась возможность использования этих примеров в качестве эффективных способов объединения существующих местных талантов и организаций, а также запуска инициатив, адаптированных к местным условиям.

Запланировано также проведение мастер-классов

На пресс-конференции, посвящённой завершению работы над справочником, Цунами Ацуси, председатель Фонда мира Сасакавы, заявил: «В условиях снижения рождаемости и старения населения потребность в иностранных рабочих и роль иностранных жителей в местных сообществах возрастают. Чрезвычайно важно рассмотреть и реализовать необходимые меры для предотвращения раскола японского общества в этой ситуации».

Фонд мира Сасакава планирует проводить семинары, которые свяжут организации, перечисленные в справочнике, с регионами, желающими начать новые виды деятельности, тем самым способствуя обмену опытом и знаниями.

Объём справочника – 116 страниц. Было напечатано и распространено 2400 экземпляров бумажной версии среди муниципалитетов, префектур и т. д. по всей Японии. Версия в формате PDF доступна по ссылке, её можно бесплатно скачать с сайта Фонда мира Сасакава (на японском языке)

Текст и фотографии: Мацумото Соити, редакция nippon.com

Фотография к заголовку: «Руководство по сосуществованию с иностранными гражданами», распространяемое среди местных органов власти и других организаций по всей стране