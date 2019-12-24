[Видео] Обезьяны у костра: в городе Инуяма обезьяны приходят греться к кострам уже 60 лет

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В Японском центре обезьян в г. Инуяма преф. Айти 18 декабря можно было видеть, как у костра греется множество обезьян. Говорят, что впервые обезьяньи малыши пришли греться у костров, когда муниципальные работники сжигали поваленные тайфуном деревья в 1959 году. Людям нравится видеть такие обезьяньи собрания у костров, и в этом году обезьяньи костры проводились в шестидесятый раз. Это мероприятие проводится с 22 декабря до 29 февраля в субботу, воскресенье и праздничные дни; в новогодний период – первые три дня года.

Видео предоставлено отделением Jiji Press в г. Нагоя

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