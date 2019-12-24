[Видео] Стеклянные новогодние украшения в Японии: самый горячий сезон

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В преддверии первого Нового года эпохи Рэйва у стеклодувов, создающих новогодние украшения в форме рисовых лепёшек кагамимоти, много работы. Добавляя соду в разогретое до температуры в 1300 градусов стекло, они заставляют его пузыриться, благодаря чему оно выглядит празднично, напоминая о снеге и новогодних развлечениях.

Видео снималось 20 декабря в мастерской компании GLOW в г. Саппоро.

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