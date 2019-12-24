[Видео] Почётному императору Японии исполнилось 86 лет

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23 декабря почётный император Акихито отметил свой 86-й день рождения. Это первый его день рождения после того, как он в конце апреля отрёкся от императорского титула, передав его своему сыну Нарухито. Почётный император предаётся мирным развлечениям с чувством облегчения после того, как все церемонии передачи титула благополучно завершились.

Видео предоставлено Управлением императорского двора.

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