[Видео] Почётному императору Японии исполнилось 86 лет
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23 декабря почётный император Акихито отметил свой 86-й день рождения. Это первый его день рождения после того, как он в конце апреля отрёкся от императорского титула, передав его своему сыну Нарухито. Почётный император предаётся мирным развлечениям с чувством облегчения после того, как все церемонии передачи титула благополучно завершились.
Видео предоставлено Управлением императорского двора.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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