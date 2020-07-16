[Видео] Старинная игра в мяч – традиционный новогодний ритуал в святилище Симогамо в Киото

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В святилище Симогамо в районе Сакё в Киото ежегодно проводится ритуал Кэмари-хадзимэ, «Первая в новом году игра в мяч». Эта игра была популярна среди аристократии в период Хэйан (793-1192). Умелые удары по мячу членов Общества сохранения кэмари вызывают восторженные восклицания множества посетителей святилища. В 2020 году игра проводилась 4 января.

Видео: © Jiji Press

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