[Видео] Японские почтальоны пересаживаются на электроскутера

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Токио, 17 января (Jiji Press). Почта Японии объявила о том, что начнёт использовать электроскутера компании «Хонда» для доставки корреспонденции. До конца марта начнут использовать 200 таких мопедов, и если они покажут себя функциональными, то добавит ещё 2000 мопедов до конца 2020 года. Почта закупает мопеды «Бэнри И» двух модификаций, способных проехать на одном заряде 87 км и 43 км.

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