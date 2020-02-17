[Видео] Праздник огня в Сингу, преф. Вакаяма

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6 февраля в святилище Камикура, которое является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Великого святилища Кумано Хаятама в городе Сингу в префектуре Вакаяма, проводился традиционный ночной праздник огня О-То-мацури. В ходе праздника 1800 агарико, мужчин в белых одеждах, спустились по 538 каменным ступеням святилища с факелами. Зрителей впечатляет таинственная огненная река, которая появляется в темноте с прибытием участников, несущих факелы.

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