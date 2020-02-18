[Видео] Праздник священного огня в северо-восточной Японии

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17 февраля в районе посёлка Какунодатэ г. Сэмбоку преф. Акита в десятках мест провели праздник снежных домов камакура и очищение огнём. Священный огонь должен отвести несчастья, обеспечить хороший урожай и уберечь от болезней. Такие ритуалы проводятся уже около 400 лет. Посмотреть на праздник приезжает немало гостей и из-за рубежа. Горящий огненный мешок привязан на верёвке, его с гудением вращают, и получается своеобразное огненное кольцо, эффектно выглядящее зимним вечером.

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