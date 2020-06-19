[Видео] Компания «Токай кисэн» показала грузопассажирское судно «Сарубиа-мару» третьего поколения

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Компания «Токай кисэн» 18 июня представила новое грузопассажирское судно «Сарубиа-мару», которое введут в эксплуатацию 25 июня. Оно будет ходить от токийского причала Такэсиба через остров Оосима и другие пункты к острову Кодзусима. Судно третьего поколения имеет общий тоннаж в 6099 тонн, общая длина составляет 118 метров, общая ширина – 17 метров и может принять на борт 1343 человека. У него меньший расход топлива и слабее вибрация, чем у второго поколения.

Видео: © Jiji Press