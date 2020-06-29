[Видео] Пруд с гортензиями в сезон дождей в преф. Осака
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В храме Кюандзи в г. Икэда преф. Осака посетителей привлекает вид плавающих в пруду срезанных цветов гортензии. В этом храме пруд украшают гортензиями уже пятнадцать лет, но особенно много гостей приходит в последние годы благодаря распространению фотографий цветов в сети Инстаграм.
Видео: © Jiji Press
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