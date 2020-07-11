[Видео] Музей манга «Токива-со», где жил Тэдзука Осаму и другие художники

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7 июля открылся музей «Токива-со», воспроизводящий деревянное многоквартирное жилое здание в районе Тосима в Токио, где жили великие мастера японских комиксов-манга эпохи Сёва (1926-1989), в том числе Тэдзука Осаму. Само оригинальное здание было снесено в 1982 году, но жило в памяти поклонников манги как символ важного этапа японской популярной культуры.

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Адрес: Tōkyō-to, Toshima-ku, Minami-Nagasaki

Tōkyō-to, Toshima-ku, Minami-Nagasaki Как добраться: пять минут пешком от выхода А2 станции Отиаи-Минаминагасаки на линии Тоэй-Оэдо; 10 минут от южного выхода из станции Хигаси-Нагасаки на линии Сэйбу-Икэбукуро; 15 минут от южного выхода из станции Сиинамати на линии Сэйбу-Икэбукуро

пять минут пешком от выхода А2 станции Отиаи-Минаминагасаки на линии Тоэй-Оэдо; 10 минут от южного выхода из станции Хигаси-Нагасаки на линии Сэйбу-Икэбукуро; 15 минут от южного выхода из станции Сиинамати на линии Сэйбу-Икэбукуро Вебсайт: Музей Токива-со

Видео: © Jiji Press

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