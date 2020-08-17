[Видео] Император и императрица Японии приняли участие в церемонии 74-летия с момента окончания войны

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15 августа император и императрица Японии участвовали в посвящённой 75-летней годовщине окончания войны поминальной церемонии, которая проходила в здании Будокан в токийском районе Тиёда. В ней также приняли участие премьер-министр Абэ Синдзо и семьи погибших, почтив память 3,1 миллиона жертв войны. Император в своей молитве использовал слова «глубокие размышления», как и в прошлом году, а также упомянул о новой коронавирусной инфекции, из-за которой церемония впервые проводилась в сокращённом масштабе.

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