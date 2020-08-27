[Видео] Белкам тоже жарко: в Сэндае белкам дают лёд с орехами
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В самый разгар жаркого сезона в аквариуме «Сэндай Уминомори» в районе Миягино города Сэндай японским белкам каждое утро дают лёд с грецкими орехами, чтобы они отдохнули от жары. Смотритель Комацу Ёсино говорит с улыбкой: «Белкам, наверное, тоже жарко, пускай отдохнут». До конца этого месяца можно видеть, как белки вгрызаются в холодный лёд, чтобы добраться до орехов. Съёмка проводилась 25 августа 2020 г.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]