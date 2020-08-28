[Видео] Компания Toyota представила автомобиль с улучшенной вентиляцией для противодействия инфекции

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Компания Monet Technologies , созданная Toyota в сотрудничестве с Softbank для предоставления транспортных услуг нового поколения, представила 27 августа десятиместный микроавтобус с перегородками заднего пространства для лучшей вентиляции. Машина создана на базе микроавтобуса Toyota Hiace, используемой местными административными органами и компаниями, и рассчитана на предотвращение инфекции, Машина может быть использована в качестве местного транспорта, для перевозки постояльцев гостиниц рёкан и т. п.

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