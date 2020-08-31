[Видео] Полицейские собаки в Японии работают даже в летнюю жару

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На станции JR Омия (р-н Омия г. Сайтама) проводят демонстрационные испытания собак для обнаружения опасных веществ в качестве меры повышения безопасности на летних мероприятиях, таких как Олимпийские игры в Токио. 28 августа лабрадор ретривер и бигль по очереди несли службу у турникетов. Собаки плохо переносят жару, поэтому им сократили продолжительность вахт, чтобы уменьшить нагрузку. Они будут работать на станции до конца августа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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