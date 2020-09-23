[Видео] Колосья полевых трав возносятся в осеннее небо
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Пампасная трава, которую ещё называют «западным сусуки», достигающая в высоту 4 метров, полностью расцвела в Ботаническом парке Дзиндай в городе Тёфу в Токио. 21 сентября, на третий день череды сентябрьских выходных, парк посетило множество семей. Посетители смотрели на золотые колосья, покачивающиеся на осеннем ветру, сравнивали их со своим ростом и фотографировали.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]