[Видео] В Японию прилетели лебеди, вестники прихода зимы

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Белые лебеди прилетели на озеро Утонаи в городе Томакомай на Хоккайдо, это перевалочный пункт перелетных птиц. Прилёт птиц говорит о приближении зимы. Лебеди прилетают из России на зимовку на остров Хонсю. Отдохнув на Хоккайдо, они отправятся дальше. Видео снято 26 октября.

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