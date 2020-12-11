[Видео] Стаю динозавров можно увидеть на Синдзюку

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Коллекция из 20 фигур динозавров почти в натуральную величину представлена в офисном районе Синдзюку в Токио. Мероприятие «Дино-сафари» с движущимися динозаврами планировали провести в Сибуя в апреле этого года, но оно было отменено из-за эпидемии нового коронавируса, поэтому место и время проведения изменили. Выставка открылась 10 декабря.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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