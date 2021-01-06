[Видео] В Японии прошла церемония первого составления икэбаны, все участники были в масках

Видео Культура

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5 января в районе Накагё в Киото в додзё главы школы (иэмото) икэбаны Икэнобо прошла церемония первого составления композиций из цветов. Считается, что эта церемония в качестве первого занятия по икэбане с учениками в новом году проводится с периода Муромати (1336-1573). Обычно каждый год здесь собираются участники со всей страны, но в этом году их количество значительно сократилось.

Видео предоставлено авиакомпанией ANA.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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