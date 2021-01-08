[Видео] Капибарам и лемурам подали «семь весенних трав»

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7 января в биологическом музее «НИФРЕЛ» в городе Суйта преф. Осака «семь весенних трав» подали капибарам и кошачьим лемурам. На ежегодном мероприятии, которое проводится с пожеланиями здоровья и долголетия, можно увидеть, как Судзусиро, Хотокэнодза и другие животные увлечённо жуют траву. Мероприятие планируется проводить до 11 числа.

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