[Видео] Капибарам и лемурам подали «семь весенних трав»
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7 января в биологическом музее «НИФРЕЛ» в городе Суйта преф. Осака «семь весенних трав» подали капибарам и кошачьим лемурам. На ежегодном мероприятии, которое проводится с пожеланиями здоровья и долголетия, можно увидеть, как Судзусиро, Хотокэнодза и другие животные увлечённо жуют траву. Мероприятие планируется проводить до 11 числа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]