[Видео] В храме Касуйсай можно увидеть тысячи кукол для Хинамацури, Праздника кукол

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В дзэнском монастыре Касуйсай в городе Фукурои префектуры Сидзуока проводится Касуйсай-хинамацури, Праздник кукол Касуйсай. В Дзуйрюкаку, Павильоне явления дракона, внесённого в национальный список материального культурного наследия, в каждой комнате и коридоре – множество кукол. Всего здесь около 3000 кукол хина-нингё, по которым будут проводить заупокойную службу. В зале О-хирома устроена 32-хъярусная подставка для кукол, и приходящие сюда семьи не могут сдержать возгласы удивления. Распорядитель храма Синода Кодзюн выразил надежду что новая жизнь уже отпетых кукол заставит задуматься о важности окружающих нас вещей и важности жизни. Мероприятие продлится до 31 марта. Съёмка проводилась 6 марта.

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