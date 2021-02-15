[Видео] На Хоккайдо японские журавли танцуют на снегу

Видео Экология Туризм

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

На Хоккайдо можно увидеть танцы японских журавлей – особого природного достояния страны. В «святилище японских журавлей Цуруи-Ито» в деревне Цуруи на Хоккайдо, где подкармливают журавлей, их количество достигло пика. Птицы исполняют брачные танцы, сопровождая их криками, при температуре почти -20 градусов. Съёмка 10 февраля 2021 г.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

птицы экология Jiji Press