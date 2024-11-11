Эволюция традиционного искусства: токийская выставка в стиле Покемон представляет традиционные японские ремёсла
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Выставка традиционных ремёсел «Покемон × Когэй: Открытия красоты и мастерства» путешествовала по разным частям страны и за рубежом, включая Лос-Анджелес (США), в течение двух лет, получая восторженные отзывы. С 1 ноября выставка наконец открылась в столице Японии, в новом комплексе Azabudai Hills. Харизматичные персонажи предстают в совершенно новом облике, воплощённые в керамике, металле, кимоно и других традиционных ремёслах.
Выставка объединяет около 80 работ, созданных 20 мастерами, среди которых как молодые восходящие звёзды ремесленного искусства, так и признанные живые национальные сокровища.
В токийской галерее также впервые появилось тематическое кафе с особым меню. Посетители могут не только насладиться блюдами с изображениями персонажей, но и забрать домой в качестве сувенира подставки под тарелки с фотографиями экспонатов.
Выставка проходит в галерее Azabudai Hills (район Минато) с 1 ноября по 2 февраля 2025 года, затем планируются поездки в префектуры Аити, Аомори и Нагасаки до ноября того же года. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте.
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Фотография к заголовку: инсталляция Кувата Такуро – композиция из плиток и чашек с изображением Пикачу (© Nippon.com)