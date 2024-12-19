Самая высокая башня в Японии превращается в рождественскую ёлку: Tokyo Skytree готова к сезону новогодних праздников

Япония в фотографиях

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Японцы уже привыкли весело отмечать Рождество, и многие магазины по всей стране стараются украсить к сезону праздников. Самую высокую в Японии телебашню Tokyo Skytree тоже готовят к рождественским мероприятиям.

Рождественская ёлка высотой 634 метра освещает ночное небо Токио.

Рождество приходит только раз в году, и в Японии к празднествам начинают готовиться заранее, Рождественский сезон начался в ноябре в Токио с иллюминации Tokyo Skytree Town (Сумида, Токио). Башня Skytree будет освещаться разными цветами каждый второй день – зеленым, чтобы напоминать ель, и красным, тогда она похожа на свечу, создавая рождественское настроение.

На смотровой площадке на высоте 350 метров над землёй будет установлена ​​рождественская ёлка в качестве места для фотографирования, а официальный персонаж-талисман «Соракара-тян» для фотографий получит рождественский наряд.



Украшенная рождественская ёлка на 350 этаже (© Nippon.com)

Tokyo Skytree Town, расположенный под башней Skytree, превратился в сияющий дворец, его осветили примерно полумиллионом светодиодных лампочек, которые светят с 16:00 до 23:00 ежедневно. Одним из ярких моментов является графическое освещение лестницы Сорамидзака, которая ведёт к торговому комплексу Сорамати. Перед посетителями открываются яркие украшения и грандиозная красная ковровая дорожка, ведущая к Skytree. Соракара-тян также выступит в качестве гостя.



Освещение на лестнице Сорамидзака по пути к комплексу Skytree. Освещение на Ханамидзака включают со 2 декабря (© Nippon.com)



Посетители выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться перед каретой Пегаса и восьмиметровой рождественской ёлкой на площади (© Nippon.com)

На четвёртом этаже вас ждет рождественская ярмарка, где есть праздничные домики с Санта-Клаусом на крыше. Посетители могут полакомиться сытными блюдами, здесь также представлено множество рождественских товаров. В специальном пространстве для мероприятий на третьем подземном этаже можно увидеть живые скрипичные и джазовые выступления, что также помогает ощутить праздничное настроение.

Рождественское освещение продлится до 25 декабря, это прекрасна возможность оставить прекрасные воспоминания, прогулявшись здесь с детьми и насладиться атмосферой праздничной иллюминации.



Прохладным вечером вы можете согреться глинтвейном. Чашка в форме сапога останется у вас! (© Nippon.com)



Огромный пряничный домик на площади имеет длину четыре метра и весит 750 килограммов. Его нарежут и продадут посетителям как пирожное (© Nippon.com)



Набережная по дороге в сторону Асакусы также подготовлена к новогодним праздникам (© Nippon.com)

Подробнее о мероприятии можно узнать на Официальном сайте Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2024.

Фотография к заголовку: © Nippon.com

Репортаж и фотографии: © Nippon.com