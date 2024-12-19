Самая высокая башня в Японии превращается в рождественскую ёлку: Tokyo Skytree готова к сезону новогодних праздников
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Рождественская ёлка высотой 634 метра освещает ночное небо Токио.
Рождество приходит только раз в году, и в Японии к празднествам начинают готовиться заранее, Рождественский сезон начался в ноябре в Токио с иллюминации Tokyo Skytree Town (Сумида, Токио). Башня Skytree будет освещаться разными цветами каждый второй день – зеленым, чтобы напоминать ель, и красным, тогда она похожа на свечу, создавая рождественское настроение.
На смотровой площадке на высоте 350 метров над землёй будет установлена рождественская ёлка в качестве места для фотографирования, а официальный персонаж-талисман «Соракара-тян» для фотографий получит рождественский наряд.
Tokyo Skytree Town, расположенный под башней Skytree, превратился в сияющий дворец, его осветили примерно полумиллионом светодиодных лампочек, которые светят с 16:00 до 23:00 ежедневно. Одним из ярких моментов является графическое освещение лестницы Сорамидзака, которая ведёт к торговому комплексу Сорамати. Перед посетителями открываются яркие украшения и грандиозная красная ковровая дорожка, ведущая к Skytree. Соракара-тян также выступит в качестве гостя.
На четвёртом этаже вас ждет рождественская ярмарка, где есть праздничные домики с Санта-Клаусом на крыше. Посетители могут полакомиться сытными блюдами, здесь также представлено множество рождественских товаров. В специальном пространстве для мероприятий на третьем подземном этаже можно увидеть живые скрипичные и джазовые выступления, что также помогает ощутить праздничное настроение.
Рождественское освещение продлится до 25 декабря, это прекрасна возможность оставить прекрасные воспоминания, прогулявшись здесь с детьми и насладиться атмосферой праздничной иллюминации.
Подробнее о мероприятии можно узнать на Официальном сайте Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2024.
Фотография к заголовку: © Nippon.com
Репортаж и фотографии: © Nippon.com