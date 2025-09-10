Легендарные скульптуры можно увидеть в Токио: специальная выставка «Ункэй: павильон Хокуэндо монастыря Кофукудзи как пространство молитвы»

Япония в фотографиях

Семь легендарных буддийских статуй собраны в одном зале

С 9 сентября по 30 ноября в Токийском национальном музее в Уэно проходит специальная выставка под названием «Ункэй: павильон Хокуэндо монастыря Кофукудзи как пространство молитвы», воссоздающая интерьер этого павильона, который ещё называют «Павильоном национальных сокровищ».

Монастырь Кофукудзи в городе Нара был основан одновременно с переносом туда столицы в 710 году, тогда столичный город назывался Хэйдзёкё, и в монастыре собрано множество непреходящих культурных ценностей. Среди них – павильон Хокуэндо, перестроенный в начале периода Камакура (1192-1333), где хранится скульптурная группа, созданная в мастерской выдающегося буддийского скульптора Ункэя (1150-1224).

Ункэй был мастером резьбы по дереву, и его скульптуры, полные реализма и силы, стали монументальным достижением в буддийском искусстве. Все его сохранившиеся работы были признаны национальными сокровищами или важными культурными ценностями. На выставке будут представлены семь статуй со статусом национальных сокровищ, считающиеся вершиной японской скульптуры, среди которых особое внимание будет уделено шедевру позднего периода его творчества – изображению сидящего будды Майтрейи (яп. Мироку нёрай).



Сидящий будда Майтрейя, главное изображение Хокуэндо. Рядом с ним стоят бодхисаттвы Асанга (яп. Мудзяку, справа) и Васубандху (яп. Сэсин, слева)



В изображении гибких пальцев, складывающихся в мудру, чувствуется уважение Ункэя к буддийской скульптуре периода Нара



Тщательно проработаны и спины статуй, в том числе изящные складки одеяний



Семь буддийских статуй Ункэя, хранившиеся в павильоне Хокуэндо в период Камакура, сейчас выставлены в Уэно, Токио, воссоздавая композицию того времени

Главное изображение, статуя Майтрейи в Хокуэндо, которая впервые за 60 лет выставлена на всеобщее обозрение за пределами храма, излучает спокойствие и одновременно ошеломляющую силу. Стоящие статуи бодхисаттв Асанги и Васубандху по обе стороны от него изображают древнеиндийских братьев-философов и выглядят невероятно реалистично с их хрустальными глазами и складками на одеяниях.

Поразительно выглядят рельефные мышцы и динамичные позы статуй Четырёх небесных царей (Локапала, яп. Ситэнно), охраняющих четыре стороны света. Стоя в этом молитвенном пространстве, которое было воссоздано в том виде, который оно имело более 800 лет назад, вы сможете ощутить суть искусства Ункэя.



Статуи Асанги и Васубандху являются прекрасными примерами излюбленной техники Ункэя, при которой глаза делались из хрусталя



Статуи Четырёх небесных царей, которые сейчас обычно находятся в павильоне Тюкондо того же монастыря, признаны национальным достоянием. Слева направо: Дхритараштра (яп. Дзикокутэн), Вирудхака (Дзодзётэн), Вирупакша (Комокутэн) и Вайшравана (Тамонтэн)



Выражение лица Вирудхаки передаёт его решимость не подпускать злых духов к Майтрейе



Фотография павильона Хокуэндо (справа) у входа в выставочный зал

Специальная выставка «Ункэй: павильон Хокуэндо монастыря Кофукудзи как пространство молитвы»

Время проведения: 9 сентября – 30 ноября 2025 г.

9 сентября – 30 ноября 2025 г. Место проведения: Токийский национальный музей, главное здание, специальный зал 5 (парк Уэно, 13-9, р-н Тайто, Токио)

Токийский национальный музей, главное здание, специальный зал 5 (парк Уэно, 13-9, р-н Тайто, Токио) Часы работы: с 9:30 до 17:00 (вход прекращается за 30 минут до закрытия) *Открыто до 20:00 каждую пятницу и субботу, а также 14 сентября, 12 октября, 2 и 23 ноября.

с 9:30 до 17:00 (вход прекращается за 30 минут до закрытия) *Открыто до 20:00 каждую пятницу и субботу, а также 14 сентября, 12 октября, 2 и 23 ноября. Закрыто: 29 сентября, 6, 14, 20, 27 октября, 4, 10, 17, 25 ноября

29 сентября, 6, 14, 20, 27 октября, 4, 10, 17, 25 ноября Вход: 1700 йен для взрослых, 900 йен для студентов университетов, 600 йен для учащихся старших классов, бесплатно для учащихся младших классов и младше.

1700 йен для взрослых, 900 йен для студентов университетов, 600 йен для учащихся старших классов, бесплатно для учащихся младших классов и младше. Официальный сайт: https://tsumugu.yomiuri.co.jp/unkei2025/

Материал, текст и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: сидящий будда Майтрейя, главная скульптура павильона Хокуэндзи монастыря Кофукудзи, в сопровождении Асанги и Васубандху