Легендарные скульптуры можно увидеть в Токио: специальная выставка «Ункэй: павильон Хокуэндо монастыря Кофукудзи как пространство молитвы»
НовостиФото/Видео Культура История Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Семь легендарных буддийских статуй собраны в одном зале
С 9 сентября по 30 ноября в Токийском национальном музее в Уэно проходит специальная выставка под названием «Ункэй: павильон Хокуэндо монастыря Кофукудзи как пространство молитвы», воссоздающая интерьер этого павильона, который ещё называют «Павильоном национальных сокровищ».
Монастырь Кофукудзи в городе Нара был основан одновременно с переносом туда столицы в 710 году, тогда столичный город назывался Хэйдзёкё, и в монастыре собрано множество непреходящих культурных ценностей. Среди них – павильон Хокуэндо, перестроенный в начале периода Камакура (1192-1333), где хранится скульптурная группа, созданная в мастерской выдающегося буддийского скульптора Ункэя (1150-1224).
Ункэй был мастером резьбы по дереву, и его скульптуры, полные реализма и силы, стали монументальным достижением в буддийском искусстве. Все его сохранившиеся работы были признаны национальными сокровищами или важными культурными ценностями. На выставке будут представлены семь статуй со статусом национальных сокровищ, считающиеся вершиной японской скульптуры, среди которых особое внимание будет уделено шедевру позднего периода его творчества – изображению сидящего будды Майтрейи (яп. Мироку нёрай).
Главное изображение, статуя Майтрейи в Хокуэндо, которая впервые за 60 лет выставлена на всеобщее обозрение за пределами храма, излучает спокойствие и одновременно ошеломляющую силу. Стоящие статуи бодхисаттв Асанги и Васубандху по обе стороны от него изображают древнеиндийских братьев-философов и выглядят невероятно реалистично с их хрустальными глазами и складками на одеяниях.
Поразительно выглядят рельефные мышцы и динамичные позы статуй Четырёх небесных царей (Локапала, яп. Ситэнно), охраняющих четыре стороны света. Стоя в этом молитвенном пространстве, которое было воссоздано в том виде, который оно имело более 800 лет назад, вы сможете ощутить суть искусства Ункэя.
Специальная выставка «Ункэй: павильон Хокуэндо монастыря Кофукудзи как пространство молитвы»
- Время проведения: 9 сентября – 30 ноября 2025 г.
- Место проведения: Токийский национальный музей, главное здание, специальный зал 5 (парк Уэно, 13-9, р-н Тайто, Токио)
- Часы работы: с 9:30 до 17:00 (вход прекращается за 30 минут до закрытия) *Открыто до 20:00 каждую пятницу и субботу, а также 14 сентября, 12 октября, 2 и 23 ноября.
- Закрыто: 29 сентября, 6, 14, 20, 27 октября, 4, 10, 17, 25 ноября
- Вход: 1700 йен для взрослых, 900 йен для студентов университетов, 600 йен для учащихся старших классов, бесплатно для учащихся младших классов и младше.
- Официальный сайт: https://tsumugu.yomiuri.co.jp/unkei2025/
Материал, текст и фотографии: редакция Nippon.com
Фотография к заголовку: сидящий будда Майтрейя, главная скульптура павильона Хокуэндзи монастыря Кофукудзи, в сопровождении Асанги и Васубандху