В Синдзюку открывается «ONE PIECE BASE SHOP» – окунитесь в атмосферу «Команды Соломенной Шляпы» среди сокровищ

Официальный магазин-флагман ONE PIECE со множеством эксклюзивных товаров.

Манга ONE PIECE, совокупный тираж которой превысил 510 миллионов экземпляров по всему миру, а аниме транслируется и распространяется более чем в 60 странах и регионах, имеет огромное число поклонников как в Японии, так и за рубежом. 5 декабря в главном здании универмага Marui в токийском районе Синдзюку откроется официальный флагманский магазин «ONE PIECE BASE SHOP», где будут представлены оригинальные товары с изображением главного героя Луффи, его «Команды Соломенной Шляпы» и других персонажей.

Пространство площадью 1185 квадратных метров стилизовано под Гранд Лайн (Великий Путь), по которому Луффи и его команда путешествуют в поисках звания Короля пиратов. Оно заполнено примерно 800 наименованиями товаров, большинство из которых представлены эксклюзивно именно здесь. Посетителей ждёт множество увлекательных активностей: можно создать уникальную футболку, выбрав любимого персонажа, или попробовать свои силы в автомате с «когтями», стилизованном под подъём сокровищ со дна моря.

Кроме того, здесь можно не только делать покупки, но и любоваться диорамами и фигурками, воссоздающими знаменитые сцены, изучать дизайнерские материалы и смотреть оригинальные аниме-ролики на огромном экране.

В течение некоторого времени после открытия, чтобы сократить очереди, вход в магазин будет осуществляться по предварительной записи через специальное приложение. При наличии свободных слотов забронировать посещение можно будет и в последний момент.

Оформленная оригинальными аниме-кадрами входная зона



Многообразный ассортимент: плюшевые игрушки, фигурки, стикеры, одежда, аксессуары и товары для дома



В магазине представлены товары не только с персонажами, но и даже с культовым эффектом «Дон‼», часто появляющимся в манге в качестве звукового акцента



«Резинки Усоппа!!!» – в сотрудничестве с японским производителем резинок, известным своим многолетним брендом



В магазине предусмотрен и отдельный уголок для коллекционных карточек



Страницы манги превращаются в постеры. Приятно и увлекательно находить свои любимые сцены



В лаборатории можно прямо на месте сделать оригинальные футболки, брелоки и ключевые цепочки



Акриловые чармы 366 видов – по одному на каждый день года, с днями рождения персонажей



Гатяпон, созданный по образу «архипелага Сябонди»



Игровая зона с автоматами-«кранами», выполненная в стиле подводного «Острова рыболюдей»



Можно создать свой собственный аксессуар: соедините детали в форме любимых персонажей – и получите своё «Великое сокровище»



Выставка фигурок тоже представлена очень обширно



Также представлены иллюстрации, которые специально нарисовал Ода Эйитиро, и LEGO-арт «Дэн-дэн муси», созданный из более чем 40 000 деталей

ONE PIECE BASE SHOP

Адрес: Токио, район Синдзюку, Синдзюку 3-30-13, здание Shinjuku Marui Main Building, 4-й этаж

Время работы: с 11:00 до 20:00

* На данный момент действует система предварительного бронирования по лотерее через приложение ONE PIECE BASE.

Официальный сайт: https://baseshop.onepiece-base.com/

(C) Ода Эйитиро / Shueisha

(C) Ода Эйитиро / Shueisha · Fuji TV · Toei Animation

Материал, текст и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Луффи в натуральную величину, установленный в центре этажа