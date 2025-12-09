В Синдзюку открывается «ONE PIECE BASE SHOP» – окунитесь в атмосферу «Команды Соломенной Шляпы» среди сокровищ
Официальный магазин-флагман ONE PIECE со множеством эксклюзивных товаров.
Манга ONE PIECE, совокупный тираж которой превысил 510 миллионов экземпляров по всему миру, а аниме транслируется и распространяется более чем в 60 странах и регионах, имеет огромное число поклонников как в Японии, так и за рубежом. 5 декабря в главном здании универмага Marui в токийском районе Синдзюку откроется официальный флагманский магазин «ONE PIECE BASE SHOP», где будут представлены оригинальные товары с изображением главного героя Луффи, его «Команды Соломенной Шляпы» и других персонажей.
Пространство площадью 1185 квадратных метров стилизовано под Гранд Лайн (Великий Путь), по которому Луффи и его команда путешествуют в поисках звания Короля пиратов. Оно заполнено примерно 800 наименованиями товаров, большинство из которых представлены эксклюзивно именно здесь. Посетителей ждёт множество увлекательных активностей: можно создать уникальную футболку, выбрав любимого персонажа, или попробовать свои силы в автомате с «когтями», стилизованном под подъём сокровищ со дна моря.
Кроме того, здесь можно не только делать покупки, но и любоваться диорамами и фигурками, воссоздающими знаменитые сцены, изучать дизайнерские материалы и смотреть оригинальные аниме-ролики на огромном экране.
В течение некоторого времени после открытия, чтобы сократить очереди, вход в магазин будет осуществляться по предварительной записи через специальное приложение. При наличии свободных слотов забронировать посещение можно будет и в последний момент.
Отправляйтесь в приключение по магазину словно член «Команды Соломенной Шляпы» – и заберите с собой сокровища, которые можно найти только здесь!
ONE PIECE BASE SHOP
- Адрес: Токио, район Синдзюку, Синдзюку 3-30-13, здание Shinjuku Marui Main Building, 4-й этаж
- Время работы: с 11:00 до 20:00
* На данный момент действует система предварительного бронирования по лотерее через приложение ONE PIECE BASE.
- Официальный сайт: https://baseshop.onepiece-base.com/
(C) Ода Эйитиро / Shueisha
(C) Ода Эйитиро / Shueisha · Fuji TV · Toei Animation
Материал, текст и фотографии: редакция Nippon.com
Фотография к заголовку: Луффи в натуральную величину, установленный в центре этажа