Итоги месяца: февраль 2022

Japan Timeline

Новости

Рекордные 18 медалей японских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине, появление самого молодого в истории обладателя пяти корон сёги – Фудзии Соты, решение о введении санкций в отношении России и другие события февраля 2022 года в Японии.

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Скончался Исихара Синтаро, писатель, в прошлом губернатор Токио, министр транспорта, депутат Палаты представителей, сопредседатель бывшего Общества возрождения Японии. Ему было 89 лет.





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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии объявило об изменении срока самоизоляции для тех, кто проживает вместе с лицом, заразившимся коронавирусом, на 7 дней с появления симптомов инфекции. От ухаживающих родственников прежде требовалось находиться в самоизоляции 17 дней, однако с быстрым распространением заражений среди детей такая продолжительность периода до возвращения родителей к деятельности в обществе стала представлять из себя проблему.

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Компания Nintendo объявила, что совокупное количество проданных ею гибридных игровых консолей Switch превысило 100 млн и достигло 103 млн 540 тыс.

Общеее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в Японии превысило 3 млн.

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На зимних Олимпийских играх в Пекине, которые открылись 4 февраля, в мужских состязаниях по фристайлу Харисима Икума завоевал бронзовую медаль в дисциплине могул. Это наградой он открыл счет японских медалей на Олимпиаде.

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На Олимпиаде в Пекине в ходе одиночных мужских состязаний по прыжкам на лыжах с обычного трамплина Кобаяси Рёю (25 лет) завоевал золотую медаль, первую для японских прыгунов за 24 года.



Кобаяси Рёю торжествует, завоевав олимпийское золото, 6 февраля 2022 г. (© Reuters)

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На Олимпиаде в Пекине в женских конькобежных состязаниях на дистанции 1 500 метров Такаги Михо завоевала серебряную медаль, а в командных соревнованиях по фигурному катанию Японии досталась бронза.

Корпорация Toshiba скорректировала план реорганизации группы. Новым планом предусматривается разделение не на три, а на две части. Кроме того, возврат акционерам будет увеличен с приблизительно 100 млрд до приблизительно 300 млрд йен.

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В связи с усилением напряженности вокруг Украины правительство Японии откликнулось на просьбу Соединенных Штатов Америки и стран Запада, приняв решение перенаправить в Европу часть сжиженного природного газа, импортируемого Японией.

Автомобилестроительная компания Toyota обнародовала консолидированный финансовый отчет о результатах деятельности за период с апреля по декабрь 2021 года (по международным стандартам бухгалтерской отчетности). В сравнении с теми же тремя кварталами годом ранее чистая прибыль увеличилась на 57.8% и составила 2 трлн 316 млрд 200 млн йен. Хотя изменение стандартов отчетности не позволяет проводить непосредственное сопоставление, прибыль за апрель-декабрь оказалась самой большой с 2017 года, обновив абсолютный рекорд впервые за четыре года.

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На Олимпиаде в Пекине в мужском одиночном фигурном катании Кагияма Юма (18 лет) завоевал серебряную, а Уно Сёма (24 года) – бронзовую медаль. В сноуборде в хафпайпе у женщин Томита Сэна завоевала бронзу.



Кагияма Юма, серебряный призер в мужском одиночном фигурном катании, 10 февраля 2022 г. (© Reuters)

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На Олимпиаде в Пекине в мужских соревнованиях сноубордистов в хафпайпе Хирано Аюму (23 года) завоевал золотую медаль.

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Профессиональный игрок в сёги Фудзии Сота (19 лет) на 71-м турнире за обладание титулом Осё одержал победу над обладателем трёх корон сёги Ватанабэ Акирой (37 лет) и стал четвертым в истории и при этом самым молодым (19 лет и 6 месяцев) обладателем пяти главных чемпионских титулов сёги.





На Олимпиаде в Пекине в мужских состязаниях по прыжкам на лыжах с большого трамплина Кобаяси Рёю завоевал серебряную медаль, а в мужских состязаниях конькобежцев на дистанции 500 метров Морисигэ Ватару (21 год) стал серебряным призером.

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На Олимпиаде в Пекине в женских конькобежных состязаниях на дистанции 500 метров Такаги Михо (27 лет) стала серебряной медалисткой.

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В Токийском окружном суде состоялись первые слушания по делу бывшего депутата Палаты представителей от партии Комэй, в прошлом заместителя министра финансов Тооямы Киёхико, обвиняемого в нарушении закона о кредитной деятельности (отсутствие регистрации) при посредничестве в заимствовании средств на финансирование мер борьбы с коронавирусом в Финансовой корпорации Японии. Тоояма согласился с предъявленными обвинениями.

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На Олимпиаде в Пекине в конькобежных состязаниях у женщин в командной гонке-преследовании японская тройка Такаги Михо (27 лет), Такаги Нана (29 лет) и Сато Аяно (25 лет) завоевала серебряные медали. В состязаниях сноубордисток на большом трамплине Мурасэ Кокомо (17 лет) завоевала бронзовую медаль, став самой юной японской медалисткой зимних Олимпийских игр. В лыжном двоеборье с большим трамплином Ватабэ Акито (33 года) завоевал бронзовую медаль.

Канцелярия кабинета министров опубликовала предварительные данные о валовом национальном продукте страны за квартал с октября по декабрь 2021 года. В пересчете на год зафиксировано увеличение относительно предшествовавшего периода на 5.4%, рост отмечен второй квартал подряд.

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Управление императорского двора объявило о том, что первый сын четы Акисино принц Хисахито (15 лет), который учится в третьем классе неполной средней школы при Университете Отяномидзу, с апреля продолжит учебу в полной средней школе при Университете Цукуба (расположена в токийском районе Бункё). При поступления была использована система приема в рамках сотрудничества двух этих вузов.

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На Олимпиаде в Пекине в женских конькобежных состязаниях на дистанции 1 000 метров Такаги Михо (27 лет) завоевала золотую медаль, установив при этом новый олимпийский рекорд. В женском фигурном катании Сакамото Каори (21 год) завоевала бронзу, а в командных состязаниях по лыжному двоеборью Япония также завоевала бронзовые медали.



Такаги Михо, золотая медалистка женских конькобежных состязаний на дистанции 1 000 метров, обладательница нового олимпийского рекорда, 17 февраля 2022 г. (© Reuters)

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На Олимпиаде в Пекине женская команда Японии по кёрлингу завоевала серебряные медали.



Серебряные медалистки Олимпиады – женская команда Японии по кёрлингу Loco Solare, 20 февраля 2022 г. (© Reuters)

Скончался Сайго Тэрухико – певец и актер, снискавший славу одного из лучших исполнителей, олицетворяющих эпоху Сёва. Ему было 75 лет.



Сайго Тэрухико, снимок сделан в декабре 1996 г. (© Jiji Press)

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Правительство Японии отменило действие режима усиленных мер борьбы с инфекцией (квази-ЧС), введенного в связи с распространением коронавируса, в пяти префектурах – Ямагата, Симанэ, Ямагути, Оита и Окинава.

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Апелляционный суд Осаки отменил решение суда первой инстанции об отклонении иска к государству трех истцов из региона Кинки, которые требовали компенсаций на общую сумму 55 млн йен в связи с тем, что подверглись принудительной стерилизации на основании действовавшего в прошлом Закона о евгенической защите. Суд отдал государству распоряжение выплатить истцам в общей сложности 27 млн 500 тыс. йен. Суд заключил, что положения бывшего закона, связанные с принудительной стерилизацией, нарушают Конституцию Японии.

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Император Японии Нарухито, которому исполнилось 62 года, вместе с супругой принял участие в поздравительных церемониях в Императорском дворце. В целях профилактики коронавируса масштабы торжества были уменьшены, прием поздравлений в обычном порядке был отменен третий год подряд.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения опубликовало предварительные статистические данные об изменениях численности населения страны за 2021 год. Количество родившихся составило 842 897 человек, обновив исторический минимум шестой год подряд.

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В целях усиления санкций в отношении России, продолжающей военное вторжение в Украину, премьер-министр Кисида Фумио объявил, что Япония вместе с США и странами ЕС примет участие в отключении ряда российских банков от международной системы обеспечения межбанковских расчетов SWIFT. Он сообщил о том, что будут заморожены активы ряда лиц, связанных с российским правительством, в том числе президента Путина, а Украине будет оказана неотложная гуманитарная помощь на сумму около 100 млн долларов (приблизительно 11.5 млрд йен).

Северная Корея произвела запуск в направлении Японского моря летательного снаряда, предположительно, баллистической ракеты, из района международного аэропорта Сунан в Пхеньяне. Это стало восьмым по счету северокорейским ракетным запуском в текущем году. Министр обороны Японии Киси Нобуо сообщил, что результаты анализа позволяют считать, что данный летательный снаряд упал в воды Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел по телефону переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, выразив солидарность с Украиной. По окончании беседы Кисида объявил о намерении дополнительно ввести ограничения сделок с Центральным банком России в рамках антироссийских санкций. Он также заявил о введении санкций в отношении ряда лиц и организаций в Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко.

Фотография к заголовку: Хирано Аюму, золотой медалист мужских состязаний в хафпайпе на Олимпийских играх в Пекине (© Reuters)