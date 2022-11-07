Итоги месяца: октябрь 2022

Japan Timeline

Новости

дешевление японской национальной валюты до 150 йен за доллар впервые за 32 года, рекордное достижение профессионального бейсболиста из команды Yakult Swallows Мураками Мунэтаки и другие события октября 2022 года в Японии.

1

Скончался депутат Палаты советников Парламента Японии Антонио Мураки – бывший профессиональный рестлер, полюбившийся публике своим кличем «пламенный боевой дух». Ему было 79 лет.



Депутат Палаты советников Парламента Японии Антонио Мураки, 7 июля 2014 г., снимок сделан в Токио (© Jiji Press)

Стало известно, что 28 сентября скончался Такэмура Масаёси, в прошлом лидер Новой партии «сакигакэ», генеральный секретарь кабинета министров и министр финансов. Ему было 88 лет.

3

Созвана 210-я внеочередная сессия Парламента Японии, премьер-министр Кисида Фумио выступил с речью об основных направлениях политики на пленарном заседании обеих палат. Отведя роль «главнейшего приоритета» восстановлению экономики, премьер-министр выразил намерение всеми силами следовать курсом реагирования на рост потребительских цен, в том числе стоимости электроэнергии, а также стремления к «структурному росту оплаты труда».

Бейсболист команды Tokyo Yakult Swallows Мураками Мунэтака побил рекорд О Садахару 58-летней давности, выполнив 56-й хоум-ран за сезон и став самым молодым обладателем «трёх корон» в Центральной лиге японского профессионального бейсбола.

4

Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета пролетела через воздушное пространство над префектурой Аомори. Правительство Японии посредством национальной системы оповещения J-Alert выпустило «предупреждение о защите гражданского населения». Ракета упала в акватории приблизительно в 3 200 километрах восточнее Японии за пределами японской исключительной экономической зоны. Дальность полета ракеты предположительно стала рекордной, составив около 4 600 км. Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел беседу по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны решительно осудили Северную Корею, подтвердив общую позицию, согласно которой запуски Северной Кореей баллистических ракет являются очевидным и тяжким вызовом миру и стабильности международного сообщества.

5

В космическом центра им. Дж. Кеннеди в американском штате Флорида состоялся запуск частного космического корабля Crew Dragon с японским астронавтом Вакатой Коити в составе экипажа. Ваката, которому 59 лет, стал самым старшим по возрасту из японских астронавтов, а также рекордсменом Японии по числу полетов, отправившись в космос в пятый раз.



Ваката позирует в Космическом центре им. Дж. Кеннеди, 5 октября 2022 г. (© AFP / Jiji Press)

6

Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел беседу по телефону с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Они решительно осудили ряд действий Северной Кореи, включая запуски ракет, и подтвердили курс на дальнейшее трехстороннее сотрудничество Японии, США и Южной Кореи.

11

Правительство Японии осуществило крупномасштабное смягчение ограничений въезда в страну, связанных с коронавирусом: помимо отмены суточного максимума въезжающих, был снят запрет на индивидуальные туристические поездки иностранцев. Кроме того, для стимулирования туристического спроса во всех 46 префектурах страны за исключением Токио начали действовать скидки в рамках Общенациональной программы поддержки путешествий.

13

Запуск малогабаритной твердотопливной ракеты-носителя «Эпсилон-6» Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) завершился неудачей. Ракета отклонилась от запланированного курса, после чего ей был отправлен сигнал на самоликвидацию. Это первый неудачный запуск носителя «Эпсилон».

Министр по делам цифровизации Коно Таро сообщил о политике отказа к осени 2024 года от ныне используемых карточек медицинского страхования и переходе на использование в этих целях унифицированной карточки идентификации налогоплательщика «Май намба».

14

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, Северная Корея запустила в направлении Японского моря 2 снаряда, предположительно, баллистические ракеты малой дальности, из окрестностей города Синыйджу в провинции Пхёнан-Пукто. Министр обороны Японии Киси Нобуо рассказал, что по меньшей мере одна баллистическая ракета, запущенная из северо-западной части Северной Кореи, по всей вероятности, упала у восточного северокорейского побережья за пределами японской исключительной экономической зоны.

15

Около 2 тыс. человек, с том числе генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу и спикер Палаты представителей Парламента Японии Хосода Хироюки, приняли участие в префектуральной церемонии гражданских похорон бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в городе Симоносэки.

17

Премьер-министр Японии Кисида Фумио отдал распоряжение провести на основании Закона о религиозных организациях расследование деятельности Федерации семей за объединение и мир во всем мире (бывшей «Церкви объединения»). Это станет первым случаем приведения в действие предусмотренного данным законом «права задавать вопросы».

20

Обменный курс японской йены на Токийской валютной бирже в один из моментов торгов снизился до 150,09 йен за доллар впервые с августа 1990 года, достигнув самого низкого уровня примерно за 32 года.



Монитор, показывающий курс доллара немногим более 150 йен за доллар, утро 21 октября 2022 г., офис компании Gaitame.com в токийском районе Минато (© Jiji Press)

21

Общенациональный индекс потребительских цен в Японии за сентябрь 2022 года вырос на 3,0% относительно прошлогодней сентябрьской величины. За исключением периодов влияния повышения ставки потребительского налога, трехпроцентный рост индекса отмечен впервые за 31 год и 1 месяц с августа 1991 года.

22

Император Японии с супругой посетили префектуру Окинава и почтили память павших в боевых действиях в южной части Японии. Двадцать третьего октября они присутствовали на церемонии открытия Фестиваля национальной культуры. Визит императорской четы в префектуру Окинава состоялся впервые со времени восшествия императора на престол.



Император Японии с супругой беседуют с родственниками павших после возложения цветов на Окинавском национальном кладбище павших в боевых действиях, 22 октября 2022 г., префектура Окинава, город Итоман, Мемориальный парк мира (© Jiji Press)

23

На мужском Открытом чемпионате Японии по гольфу победу впервые одержал Сэмикава Тайга (21 год), студент 4-го курса Университета благосостояния Тохоку. Спортсмен-любитель стал чемпионом впервые за 95 лет.

24

Министр по вопросам ревитализации экономики Ямадзава Дайсиро ушел в отставку в связи со вскрывшимися связями с Федерацией семей за объединение и мир во всем мире (бывшей «Церковью объединения»). Премьер-министр Кисида Фумио 25 октября назначил преемником на посту министра бывшего министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Гото Сигэюки (66 лет).

25

Член Конституционно-демократической партии, бывший премьер-министр Нода Ёсихито, выступил с речью в память бывшего премьер-министра Абэ Синдзо на пленарном заседании Палаты представителей Парламента Японии.

Актер театра кабуки Мацумото Сирао вошел в число шести награжденных Орденом культуры. Звания Заслуженного деятеля культуры удостоены 20 человек, в том числе певица и автор песен Мацутоя Юми.

27

Из опубликованных Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий итогов опроса стало известно, что число учащихся, отказывавшихся ходить на занятия в начальных школах по всей стране, увеличилось по сравнению с 2021 финансовым годом на 48 813 человек (24,9%) и составило 244 940 человек, что является рекордно высокой величиной за всю историю ведения учета. Рост показателя продолжается 9 лет подряд.

28

Полиция Киото арестовала 56-летнего Танаку Юкио, члена руководства криминальной группировки Кудокай, по подозрению в убийстве и нарушении Закона об огнестрельном оружии и мечах в связи с убийством в декабре 2013 года 72-летего Охигаси Такаюки, президента компании «Осё фудо сабису», которая управляет сетью ресторанов «Гёдза-но осё».

Как сообщили вооруженные силы Южной Кореи, Северная Корея запустила из окрестностей Тончона в провинции Канвондо 2 баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Это стало 28-м по счету запуском Северной Кореей баллистических ракет в текущем году.

29

В оживленном квартале южнокорейской столицы Сеула Итхэвон на тесной улице возникла массовая давка при большом скоплении людей. По данным компетентных органов, 153 человека погибли и еще 133 получили травмы. Как сообщила посольству Японии местная полиция, подтверждена гибель двух японок в возрасте от 10 до 20 и от 20 до 30 лет.

Фотография к заголовку: бейсболист команды Yakult Swallows Мураками Мунэтака (в середине) с памятным знаком по случаю 56-го хоум-рана за сезон, 3 октября 2022 года, Токио, бейсбольный стадион Дзингу (© Jiji Press)