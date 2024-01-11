Итоги месяца: декабрь 2023

Japan Timeline

Новости

Ряд отставок членов правительства и руководства Либерально-демократической партии, входящих во фракцию Абэ, и добровольная дача показаний прокуратуре рядом функционеров ЛДП, в том числе бывшим генсеком кабинета министров, в связи с вскрывшимися фактами о «черных кассах» из средств от продажи билетов на мероприятия ЛДП. Требование вынести смертный приговор обвиняемому в поджоге студии Kyoto Animation. Приостановка полетов всех конвертопланов Osprey в связи с крушением. Остановка поставок всех моделей автомобилей компании Daihatsu. Первая победа фигуристки Сакамото Каори в финале Гран-при, переход в команду «Лос-Анджелес Доджерс» бейсболиста Отани Сёхэя и заключение контракта с «Доджерс» питчером японской команды «Орикс» Ямамото Ёсинобу, а также другие события декабря 2023 года в Японии.

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Стало известно, что 29 ноябряя скончался киносценарист Ямада Тайти, известность которому принесла работа над такими телесериалами как «Кисибэ-но арубаму» и «Фудзорои-но ринготати». Ему было 89 лет.

Крупнейшую фракцию Либерально-демократической партии Японии, которую в прошлом возглавлял ныне покойный Абэ Синдзо, заподозрили в выплате «откатов» депутатам, которые перевыполнили нормы продажи билетов на партийные мероприятия по сбору средств, и использовании этих денег в качестве «черных касс». Сумма таких «откатов» за последние пять лет, как полагают, составила свыше 100 млн иен.

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Токийский футбольный клуб Verdy из лиги J2 после 16-сезонной паузы принял решение восстановиться в составе лиги J1.

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В связи с крушением в водах у острова Якусима конвертоплана CV-22 Osprey и гибелью восьми человек, находившихся на его борту, вооруженные силы США объявили о решении приостановить полеты всех конвертопланов Osprey. Они установили, что к инциденту с высокой долей вероятности могла привести техническая неисправность воздушного судна.

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На процессе по делу о поджоге студии Kyoto Animation, в результате которого погибли 36 человек, обвинение потребовало приговорить ответчика Аобу Синдзи к смертной казни. Защита настаивает на невиновности ответчика в связи с его невменяемостью.

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Бывшее агентство талантов Johnny & Associates объявило, что деятельность по управлению талантами продолжит новая компания под названием STARTO ENERTAINMENT.

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В финале Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном разряде победу впервые одержала Сакамото Каори.



Фигуристка Сакамото Каори радуется победе (© Reuters)

Императрица Японии Масако отметила свое 60-летие.



Императрица Масако беседует с императором Нарухито и принцессой Айко (Снимок предоставлен Управлением императорского двора / © Reuters)

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Бейсболист Отани Сёхэй, играющий в Главной бейсбольной лиге США, сообщил на своей странице в соцсети «Инстаграм» о переходе в клуб «Лос-Анджелес Доджерс». Стоимость десятилетнего контракта составляет 700 млн долларов (около 101 млрд 500 млн йен).

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Окружной суд Фукуока признал виновными в развратных действиях насильственного характера в отношении бывшей служащей Сил самообороны Японии Гонои Рины троих ее бывших сослуживцев, приговорив их к двум годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на четыре года.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио сменил четырех членов кабинета министров, в том числе генерального секретаря кабмина Мацуно Хирокадзу и министра экономики, торговли и промышленности Нисимуру Ясутоси, в связи со скандалом по поводу мероприятий по сбору средств в политические фонды Либерально-демократической партии. Также в отставку подали председатель политсовета ЛДП Хагиуда Коити, председатель партийного комитета по парламентским делам Такаги Цуёси и генсек ЛДП в Палате советников Сэко Хиросигэ.

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Правление Университета Нихон приняло решение распустить университетский клуб по американсому футболу после того, как несколько его членов были арестованы за незаконное употребление наркотиков. Весной 2024 года университет планирует исправить положение, учредив клуб заново.

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От застойной сердечной недостаточности скончался наставник сумо Сикорояма, в прошлом выступавший в ранге сэкивакэ под именем Тэрао. Ему было 60 лет.



Сикорояма во времена спортивной карьеры под именем Тэрао, снимок сделан в мае 2002 года (© Jiji Press)

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Японская сталелитейная компания Nippon Steel объявила о решении приобрести крупного американского соперника – компанию US Steel. Общая сумма сделки составляет 2 трлн йен.

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Администрация города Саппоро объявила о прекращении деятельности по выдвижению заявки на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

В связи со скандалом о «черных кассах» из поступлений от мероприятий по сбору пожертвований в политические фонды ряда фракций Либерально-демократической партии Особый следственный отдел Токийской окружной прокурауры провел обыски в офисах партийных фракций Абэ и Никаи.

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Автомобилестроительная компания Daihatsu объявила о выявлении 174 новых нарушений, связанных с сертификацией ее автомобилей. Компания остановила поставки всех своих моделей как на внутреннем, так и зарубежном рынках.

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Питчер японского профессионального бейсбольного клуба «Орикс» Ямамото Ёсинобу договорился о заключении контракта с американским клубом «Лос-Анджелес Доджерс». Совокупная сумма этого крупного двенадцатилетнего контракта составляет 325 млн долларов (около 46 млд 300 млн йен).

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Правительство Японии внесло изменения в правила реализации трех основных принципов передачи оборонного оборудования, осуществив широкое смягчение правил оборонного экспорта. Полностью снят запрет на экспорт произведенного в Японии по лицензии готового оборудования в страну предприятия, выдавшего лицензию.

Решением кабинета министров правительство Японии утвердило проект бюджета на 2024 финансовый год (начинается с апреля) с суммой общего счета 112 трлн 71 млрд 700 млн йен. Это второй по величине бюджет за всю историю. Сумма средств, отведенных на обслуживание государственного долга – погашение займов и выплату процентов, составила исторически рекордные 27 трлн 9 млрд йен и достигла одной четвери всех бюджетных средств.

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Почетный император Японии Акихито отметил свое 90-летие. Среди всех императоров Японии, о которых имеются достоверные сведения, он стал первым, кто достиг такого возраста.

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В связи со скандалом о «черных кассах» из сборов от мероприятий по сбору пожертвований в политические фонды ЛДП, Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры опросил на добровольной основе бывшего генерального секретаря кабинета минстров Мацуно Хирокадзу, бывшего председателя партийного комитета по парламентским делам Такаги Цуёси, а также бывшего генсека ЛДП в Палате советников Сэко Хиросигэ.

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Профессиональный боксер Иноуэ Наоя нанес поражение нокаутом в десятом раунде чемпиону WBA и IBF Марлону Тапалесу и стал вторым в истории завоевателем чемпионских титулов четырех боксерских ассоциаций в двух весовых категориях.



Иноуэ Наоя торжествует после того, как стал обладателем чемпионских поясов четырех ассоциаций бокса в сверхлегком весе, 26 декабря, Токио, спорткомплекс «Ариакэ арина» (© Jiji Press)

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Токийский окружной суд отдал правительству Японии и администрации Токио распоряжение выплатить 160 млн йен в порядке возмещения ущерба истцам со стороны компании «Окавара какоки» из города Йокогама, признанным невиновными в незаконном экспорте оборудования, которое может быть использовано в производстве биологического оружия. Суд постановил, что необходимое расследование не было проведено в полной мере.

Комиссия по ядерному регулированию отменила свой фактический запрет на работу атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, введенный из за ряда недостатков в антитеррористических мерах на данной АЭС.

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Правительство Японии одобрило вместо властей префектуры Окинава изменения в плане строительных работ, о котором ходатайствовало Министерство обороны в связи с реализацией проекта по переносу на побережье Хэноко авиапоста Футэмма Корпуса морской пехоты США.

Токийская прокуратура арестовала депутата Палаты представителей Какидзаву Мито, бывшего заместителя министра юстиции, по подозрению в нарушениях (подкуп избирателей и др.) Закона о выборах на общественные должности.

Фотография к заголовку: на пресс-конференции по поводу перехода Отани Сёхэя в команду «Лос-Анджелес Доджерс», 14 декабря, стадион «Доджерс» в Лос-Анджелесе (© Reuters)