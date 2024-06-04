Итоги месяца: май 2024
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2
Фонд Фудзико Хэминг объявил о том, что эта выдающаяся пианистка скончалась 21 апреля. Ей было 92 года.
4
Согласно статистическим данным Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, по состоянию на 1 апреля число детей в возрасте до 15 лет сократилось относительно показателя предшествовавшего года на 330 тыс., составив 14 млн 010 тыс. Сокращение происходит 43-й год подряд. Доля этой возрастной группы в общей численности населения страны уменьшилась на 0.2 процентного пункта до 11.3%. Как количество, так и доля детей в японском обществе обновили исторический минимум. Относительно 27 млн 230 тыс. в 1975 году произошло сокращение практически наполовину.
Скончался Кара Дзюро – драматург, исполнитель и актер, одна из ключевых фигур движения театрального андерграунда. Ему было 84 года.
6
Обладатель четырех чемпионских поясов бокса в сверхлегком весе Иноуэ Наоя успешно защитил звание чемпиона в поединке с претендентом Луисом Нэри техническим нокаутом в шестом раунде. Впервые за 34 года с февраля 1990-го матч состоялся на стадионе Tokyo Dome на глазах 43 тысяч зрителей.
8
Согласно отчету об итогах деятельности за финансовый год, завершившийся в марте 2024-го, прибыль от обычных операций японской автомобилестроительной компании Toyota составила 5 трлн 352 млнд 900 млн йен. Это первый случай, когда прибыль японского предприятия превысила 5 трлн. Помимо бойких продаж гибридных автомобилей, результату поспособствовало ослабление обменного курса японской национальной валюты.
Министр по делам окружающей среды Ито Синтаро принес непосредственные извинения в связи с тем, что на проходившей 1 мая в городе Минамата префектуры Кумамото беседе с пострадавшими от болезни минамата министерство отключило микрофоны участников, прервав их на полуслове.
9
Стало известно о том, что Нагойский суд по семейным делам вынес постановление, подтверждающее право мужчины из префектуры Айти сменить фамилию на фамилию его однополого партнера. В числе прочего суд постановил, что с точки зрения социальных представлений они аналогичны супружеской чете.
Японский фигурист Уно Сёма заявил о завершении спортивной карьеры.
10
Мэр города Гэнкай в префектуре Сага Вакияма Синтаро сообщил о согласии на проведение документальных изысканий по выбору места под объект для окончательной утилизации высокорадиоактивных отходов с атомных электростанций. Это третье согласие вслед за городом Суццу и деревней Камоэнай, расположенными в префектуре Хоккайдо.
14
Кампания Sharp объявила о намерении прекратить производство жидкокристаллических экранов для телевизоров. Их выпуск на фабрике в городе Сакаи будет завершен к сентябрю.
16
В связи со снижением уровня воды в колодцах и других источниках в городе Мидзунами префектуры Гифу – предположительно, из-за буровых работ по проходке тоннеля для линии суперэкспрессов на магнитной подушке, железнодорожная компания JR Tokai временно приостановила работы, чтобы провести геологические исследования.
Компания Toshiba объявила о намерении стимулировать досрочный выход на пенсию до 4 тыс. человек, что составляет 6% численности персонала предприятий группы в Японии.
17
Национальное полицейское управление арестовало по подозрению в препятствовании проведению выборов на общественные должности трех представителей партии «Цубаса» за препятствование уличным выступлениям других политических сил на дополнительных выборах в Палату представителей Парламента Японии по 15-му токийскому избирательному округу.
Пленарное заседание Палаты советников Парламента Японии одобрило и тем самым окончательно утвердило законопроект о внесении в Гражданский кодекс и другие законодательные акты поправок, допускающих «совместные родительские права» отцов и матерей после развода. Поправки вступят в силу в течение двух лет после официального опубликования.
20
Торговая корпорации Mitsubishi объявила о продаже американскому инвестиционному фонду Carlyle Group своей приблизительно 35-процентной доли акций Nippon KFC Holdings – владельца японской сети закусочных Kentucky Fried Chicken. Тем самым она завершила полувековой период управления этим активом.
21
В городе Фудзикавагутико префектуры Яманаси установили черную непрозрачную завесу вдоль тротуара напротив круглосуточного минимаркета шаговой доступности в месте, служившем точкой фотографирования горы Фудзи для приезжающих в Японию зарубежных туристов. Власти отметили, что завеса будет стоять до тех пор, пока не изменится к лучшему поведение гостей, желающих делать снимки.
22
На Токийской фондовой бирже доходность эталонных государственных облигаций с десятилетним сроком погашения увеличилась до 1,000%.
26
Премьер-министр Японии Кисида Фумио и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели в Сеуле переговоры продолжительностью около 1 часа. Кисида потребовал немедленно отменить запрет на импорт японских морепродуктов, введенный Китаем в ответ на сброс обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» электроэнергетической компании TEPCO.
На выборах губернатора префектуры Сидзуока бывший мэр города Хамамацу Судзуки Ясутомо (поддерживаемый Конституционно-демократической партией и Демократической партией для народа) был впервые избран на эту должность, одержав победу над бывшим вице-губернатором Омурой Синъити (которого поддерживала Либерально-демократическая партия). Это стало очередным поражением ЛДП вслед за полным провалом на апрельских дополнительных выборах трех депутатов в Палату представителей.
На Большом летнем турнире Сумо титул чемпиона впервые завоевал Оносато – уроженец префектуры Исикава, выступающий в ранге комусуби. С профессионального дебюта этот чемпионат для него седьмой по счету. Столь быстрое продвижение к победе в чемпионате произошло впервые с 1909 года.
27
Премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер Госсовета КНР Ли Цян и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провели переговоры в Синем доме для государственных гостей в Сеуле. Трехсторонний японо-китайско-южнокорейский саммит состоялся впервые за четыре с половиной года. Стороны приняли совместное заявление, в котором предусматривается практическое сотрудничество в четырех областях, где у них имеются общие задачи, среди которых меры противодействия падению рождаемости и старению населения, экономика, торговля и др.
Депутат Палаты советников от Конституционно-демократической партии Рэнхо объявила о намерении баллотироваться на выборах губернатора Токио. В качестве единого кандидата она воспользуется поддержкой как Конституционно-демократической, так и Коммунистической партий.
Принцесса Како – вторая дочь принца Акисино в ходе официального визита в Грецию приняла участие в церемонии по случаю 125-летия установления дипломатических отношений между Японией и Грецией.
28
В городе Омура, префектура Нагасаки, в свидетельстве о регистрации места жительства в графе «отношения» у пары мужчин было указано «муж (без регистрации брака)». Это первый случай в стране, когда в свидетельстве о регистрации места жительства у однополой пары отношения указаны в терминах «муж» или «жена».
31
В целях пересмотра Закона о контроле над политическими фондами в ответ на скандал со «сливным фондом» фракции ЛДП премьер-министр Кисида Фумио (председатель ЛДП) представил лидерам двух партий набросок пересмотренного проекта. В проект включены снижение порога раскрытия информации для покупателей билетов на политические мероприятия до суммы свыше 50 000 йен и обязательное раскрытие квитанций о расходах на политическую деятельность через 10 лет. Эти меры основываются на аргументах партий Комэйто и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай).
Фотография к заголовку: Обладатель четырех поясов чемпиона мира в сверхлегком весе Иноуэ Наоя наносит в шестом раунде поражение нокаутом Луису Нери (© AFP/Jiji Press)