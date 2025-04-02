Итоги месяца: март 2025

Japan Timeline

Новости

На стадионе Tokyo Dome состоялось открытие стартовой серии сезона Главной лиги бейсбола США, а сборная Японии по футболу первой обеспечила себе участие в Чемпионате мира 2026 года. Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его правительство попали в громкий скандал: стало известно о раздаче подарочных купонов стоимостью 100 тыс. йен каждый на приеме для впервые избранных депутатов парламента от ЛДП. Президент США Дональд Трамп ввел высокие таможенные пошлины, сулящие драматические последствия японской экономике. Эти и другие события марта 2025 года в нашем ежемесячном обзоре.

1

Скончался популярный телеведущий и диктор новостей Мино Монта. Ему было 80 лет. В ноябре 2006 года он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как ведущий с самой большой продолжительностью пребывания в прямом эфире за неделю.

3

Первый сын наследного принца Акисино принц Хисахито провел свою первую официальную пресс-конференцию, вступив в совершеннолетний возраст. Принц выразил желание тщательно исполнять свои обязанности члена императорского дома.



Первый сын наследного принца Акисино принц Хисахито на своей первой пресс-конференции [официальная съемка] (© Kyodo)

Метеорологическое управление Японии объявило о том, что этой зимой (с декабря прошлого года по февраль текущего) количество дождевых осадков как в восточной, так и западной Японии оказалось минимальным за все время ведения статистического учета с 1946 года. В особенности мало дождей выпало на тихоокеанской стороне – в восточной Японии 26%, а в западной Японии 38% многолетней средней величины.

4

Опубликован доклад о расследовании подозрений в харассменте властью в отношении губернатора Сайто Мотохико, проведенного Комиссией 100-й статьи Законодательного собрания префектуры Хёго. В общем и целом признав наличие харассмента властью в словах и действиях губернатора, комиссия отметила, что проблемы выявлены и в отношении к тем служащим, которые сигнализируют о харассменте.

5

Крупная сеть дисконтных супермаркетов Trial Holdings (из города Фукуока) объявила о том, что приобретет оператора супермаркетов Seiyu и сделает его полностью собственным дочерним предприятием.

6

На судебном процессе об уголовной ответственности в связи с возникновением аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) Верховный суд вынес вердикт о невиновности двух президентов этой компании, которые были первым и вторым руководителями подразделения атомной энергетики TEPCO (постановление было вынесено путем отклонения апелляции).

7

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру объявил о намерении заморозить запланированное ранее повышение доли оплачиваемой пациентом стоимости в рамках пересмотра Системы оплаты дорогостоящего лечения.

9

Городские власти объявили, что им удалось полностью локализовать крупномасштабный лесной пожар, бушевавший на территории города Офунато префектуры Иватэ. В общей сложности выгорело около 2,9 тыс. гектаров.

10

Исполнилось 80 лет со дня массированной бомбардировки Токио американской авиацией на завершающем этапе Второй мировой войны. Эта бомбардировка унесла около 100 тысяч жизней. По всему Токио состоялись мемориальные церемонии.

11

Исполнилось 14 лет со дня Великого землетрясения восточной Японии. Число погибших (включая тех, кто умерли по причинам, связанным с этим бедствием) и пропавших без вести в результате удара стихии превысило 22 тысячи. В префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима, а также в других пострадавших местах жители возносили поминальные молитвы по погибшим.

Автомобилестроительная компания Nissan объявила, что ее президент Утида Макото 31 марта уйдет в отставку, на посту президента его сменит Иван Эспиноза – руководитель подразделения товарного планирования, уроженец Мексики.

12

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении дополнительной 25-процентной таможенной пошлины на импортируемые в Соединенные Штаты алюминий и сталь. Американская власть не пошла навстречу предложению правительства Японии сделать для нее исключение из этого тарифа.

13

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру подтвердил, что в ходе приема в официальной резиденции премьер-министра (состоявшегося 3 марта) каждому из пятнадцати впервые избранных депутатов парламента от Либерально-демократической партии был вручен подарочный купон стоимостью 100 тыс. йен.

14

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства объявило итоги аукциона риса из государственных запасов. Средняя цена проданных с торгов 140 тыс. тонн составила 21 217 йен за 60 кг, что оказалось ниже стоимости, по которой торговцы рисом совершались сделки в январе.

Японский астронавт Ониси Такуя отправился на Международную космическую станцию в составе экипажа из 4 человек американского космического корабля Crew Dragon-10, стартовавшего с космодрома имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида. Это второй полет Ониси в космос (первый состоялся в 2016 году), он проведет на борту МКС около полугода.



Ониси Такуя (крайний справа) приветствует провожающих перед стартом космического корабля Crew Dragon-10 (Scott Schilke/Sipa USA via Reuters Connect)

15

Выступающий за команду Los Angeles Dodgers Главной лиги бейсбола США Отани Сёхэй в предсезонной игре с командой Yomiuri Giants отбил дабл.

17

На принадлежащей электроэнергетической компании «Тюбу дэнрёку» атомной электростанции «Хамаока» (расположена в городе Омаэдзаки префектуры Сидзуока) начались работы по демонтажу реактора №2. Это первый в стране снос коммерческого ядерного реактора.

18

Главная лига бейсбола США открыла сезон в токийском спорткомплексе Tokyo Dome двумя матчами между командами Chicago Cubs и Los Angeles Dodgers. Первую игру выиграли Dodgers со счетом 4:1. Победный бросок выполнил Ямамото Ёсинобу. Во втором матче 19 марта Отани Сёхэй выполнил первый в сезоне сольный хоум-ран. В этой игре Dodgers победили со счетом 6:3.

19

Сформированная властями префектуры независимая комиссия, которая расследовала подозрения в харассменте властью в отношении губернатора префектуры Хёго Сайто Мотохико, представила доклад о проделанной работе. В документе отмечается «очевидная незаконность» действий в отношении служащих, подающих сигналы о харассменте.

20

Исполнилось 30 лет со дня зариновой атаки в Токийском метрополитене, в результате которой погибли 14 человек и пострадали еще более шести тысяч. На станции Касумигасэки служащие токийского метрополитена почтили память погибших минутой молчания.

В решающем азиатском отборочном матче за участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года сборная команда Японии нанесла поражение команде Бахрейна со счетом 2:0, обеспечив себе путевку на главные мировые футбольные состязания восьмой раз подряд. Япония стала первой определившейся участницей чемпионата, не считая страны проведения.



Кубо Такэфуса (справа) разделяет радость Камады Дайти, открывшего счет в матче (© Reuters)

21

Специализированная комиссия при канцелярии кабинета министров по подготовке на случай крупного извержения Фудзи опубликовала подготовленный проект мер на случай такого бедствия. С целью по возможности избежать столпотворений и транспортных заторов, в принципе меры предполагают, что население будет находиться дома, а «принципиальная эвакуация» предусмотрена при толщине выпадения вулканического пепла не менее 30 сантиметров.

22

В ходе состоявшейся в Токио встречи глав внешнеполитических ведомств Японии, Китая и Южной Кореи, наряду с согласием укрепить сотрудничество в экономической сфере, в том числе торговые и инвестиционные отношения, стороны договорились ускорить подготовку в целях скорейшего проведения трехсторонней встречи на высшем уровне. В то же время переговоры выявили серьезные расхождения позиций участников по северокорейскому и ряду других вопросов.

24

Министерство обороны ввело в действие Объединенное оперативное командование Сил самообороны Японии, объединившее руководство Морскими, Сухопутными и Воздушными силами самообороны. Первым главой Объединенного оперативного командования стал Нагумо Кэнъитиро, генерал-лейтенант Воздушных сил самообороны.

25

Токийский окружной суд вынес распоряжение о роспуске Федерации семей за мир и единение во всем мире (бывш. Церковь объединения). С требованием роспуска этой организации в связи с выманиванием у последователей крупных пожертвований выступило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Осакский апелляционный суд вынес вердикт о несоответствии Конституции Японии действующего законодательства, рассмотрев иск трех однополых пар о неконституционности положений о домовом реестре Гражданского кодекса, которыми признаются браки только между разнополыми парами. Это уже пятое по счету решение японских апелляционных судов о несоответствии данных положений основному закону страны.

Императорская чета Японии дала в Императорском дворце банкет по случаю прибытия в страну в качестве государственного гостя президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его супруги. В официальном банкете впервые приняла участие старшая дочь императорской четы Айко. Торжественный ужин в Императорском дворце по случаю прибытия государственного гостя состоялся впервые за шесть лет с тех пор, как в мае 2019 года страну посетил в этом качестве президент США Дональд Трамп.

26

Состоялись переговоры премьер-министра Японии Исибы Сигэру с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Стороны подтвердили расширение инвестиций и сотрудничество в декарбонизации.



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (слева) и премьер-министр Японии Исиба Сигэру, 26 марта 2025 г., Дом приема государственных гостей в Мото-Акасака в Токио [официальная съемка] (© POOL via ZUMA Press Wire)

Норвежская академия Наук объявила о присуждении Абелевской премии, которую называют «Нобелевской премией по математике», Касиваре Масаки – профессору Института математических наук Киотского университета.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импортируемые в Соединенные Штаты автомобили, в том числе японские. Япония ежегодно экспортирует в США свыше 1,3 млн автомобилей, поэтому этот шаг американской администрации неминуемо нанесет удар по японской экономике.

27

Стало известно, что 25 марта в возрасте 94 лет скончался от пневмонии Синода Масахиро – кинорежиссер, известный по таким лентам как «Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей» и «Копьеносец Гондза» – фильм, удостоенный «Серебряного медведя» Берлинского международного кинофестиваля.

29

Премьер-министр Исиба Сигэру первым из действующих премьер-министров принял участие в совместной японо-американской мемориальной церемонии в память павших на острове Иото (в составе деревни Огасавара, административно входящей в Токио), где происходили ожесточенные сухопутные сражения незадолго до окончания Второй мировой войны.



Премьер-министр Японии Исиба Сигэру возлагает цветы во время совместной поминальной церемонии (© Jiji Press)

Фотография к заголовку: Отани Сёхэй позирует после того, как отбил дабл в матче команд Los Angeles Dodgers и Chicago Cubs, 18 марта 2025 г. (© AFP/Jiji Press)