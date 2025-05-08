Итоги месяца: апрель 2025

Japan Timeline

Новости

В апреле весь мир взбудоражили «пошлины Трампа». Министр по оживлению экономики Акадзава Рёсэй в срочном порядке встретился с президентом Дональдом Трампом. Цены на рис продолжают расти. Сможет ли всемирная универсальная выставка EXPO 2025 Osaka Kansai, которая открылась под девизом «Проектирование общества будущего для нашей жизни», дать миру луч надежды на решение стоящих перед ним задач? Предлагаем обзор основных событий апреля 2025 года в Японии.

1

Итоги проведенного Банком Японии ежеквартального опроса оценки предприятиями страны краткосрочных экономических перспектив в опубликованном отчете «Танкан» четвертый квартал подряд продемонстрировали ухудшение деловых настроений среди крупных предприятий производственного сектора. Все шире распространяется тревога по поводу «трамповских пошлин».

2

Компания Nintendo объявила, что домашняя игровая консоль Nintendo Switch 2 выйдет в продажу 5 июня. Рекомендованная розничным продавцам цена изделия на японском рынке составляет 49 980 йен.



Образец игровой консоли Nintendo Switch 2, впервые представленный на ознакомительном мероприятии для прессы 3 апреля (© Jiji Press)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обнародовал содержание так называемых «ответных таможенных пошлин на основе взаимности». Для всех стран и регионов мира единая базовая ставка составляет 10%; в зависимости от величины дефицита американского торгового баланса в двусторонней торговле в отношении стран и регионов дополнительно вводятся дифференцированные повышенные тарифы. Импорт из Японии облагается суммарным тарифом в 24%.

3

Истек срок дисциплинарного наказания в связи со скандалом по поводу «черных касс» фракций Либерально-демократической партии Японии. Наказание заключалось в прекращении партийного членства и прекращения исполнения внутрипартийных функций для 11 руководителей бывшей фракции Абэ – бывшего председателя комитета по партийной политике Хагиуды Коити и других.

7

Императорская чета Японии впервые посетила остров Иото – место ожесточенных сражений в завершающий период Второй мировой войны. Чета почтила память погибших и возложила цветы к государственному монументу в память о более чем 20 тысячах павших солдат, а также в созданном местными властями мемориальном парке мира – на кладбище погибших мобилизованных жителей острова. Кроме того, императорская чета возложила цветы и поднесла воду к памятнику павшим японцам и американцам на Поминальном холме.



Император и императрица Японии отдают дань памяти погибшим во время посещения острова Иото (© Reuters)

8

Венчурное предприятие Quorips (базируется в токийском районе Тюо) с участием профессора Осакского университета Савы Ёсики сообщило о подаче в Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения заявки на одобрение производства и реализации тканей сердечной мышцы, произведенных из индуцируемых плюрипотентных стволовых клеток человека (iPS-клеток). Очевидно, это первое обращение за одобрением товара для регенеративной медицины, созданного с использованием iPS-клеток.

9

Министр лесного, сельского и рыбного хозяйства Это Таку объявил, что в связи со стремительным ростом цен на рис правительство будет до лета ежемесячно продавать с торгов рис из государственного запаса.

13

Открылась всемирная универсальная выставка EXPO 2025 Osaka Kansai. В ней участвуют 158 стран и регионов, включая Японию, а также 7 международных организаций – в общей сложности они подготовили 84 павильона. В первый день работы выставку посетили 119 тыс. человек.



Посетители фотографируются на фоне Мяку-мяку – официального талисмана выставки EXPO 2025 Osaka Kansai (© Jiji Press)

14

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи сообщило, что по состоянию на 1 октября 2024 года совокупное число жителей страны, включая иностранных граждан, сократилось по сравнению с предшествующим годом на 550 тысяч, составив 123 млн 802 тыс. Сокращение происходит 14-й год подряд. Число жителей страны в преклонном возрасте 75 лет и старше увеличилось на 700 тыс. составило 20 млн 777 тыс., свидетельствуя об одновременном продвижении процессов сокращения общей численности и старения населения.

15

Комиссия по честным и справедливым сделкам отдала американской компании Google распоряжение принять меры по устранению нарушений антимонопольного законодательства (Закона о честных и справедливых сделках). Комиссия подтвердила такие факты как принуждение производителей к предпродажной установке на смартфоны поискового приложения Google.

16

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства пересмотрело правила распределения при реализации риса из национального запаса. В целях упрощения логистики был смягчен запрет, в принципе не допускающий перепродажу риса между оптовыми торговцами.

Министр по оживлению экономики Японии, прибывший в Соединенные Штаты Америки с целью добиваться пересмотра введенных администрацией Трампа тарифных мер, провел в Белом доме беседу с президентом Трампом продолжительностью около 50 минут. После беседы Трамп написал в соцсетях: «Для меня было честью встретиться с делегацией Японии. Это большой прогресс». Акадзава прибыл в США для переговоров с министром финансов Скоттом Бессентом и другими министрами, однако президент Трамп неожиданно объявил в социальной сети о намерении лично принять участие в переговорах, а Японии пришлось отреагировать на этот шаг.

17

Группа исследователей Киотского университета объявила, что в ходе клинических испытаний ей удалось подтвердить безопасность метода лечения пациентов с болезнью Паркинсона с использованием индуцируемых плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).

ЮНЕСКО приняло решение о регистрации как «памяти мира» исторических материалов буддийского храма Дзодзёдзи в токийском районе Сиба – «трех буддийских священных посланий из хранилища храма Дзодзёдзи».

Комиссия по честным и справедливым сделкам приняла решение направить 15 крупным токийским отелям высшей категории предупреждение о подозрении в нарушении антимонопольного законодательства в связи с регулярным обменом сведениями о среднем чеке постояльцев и заполняемости гостиничных номеров.

21

Токийский окружной суд вынес вердикт с распоряжением в адрес столичной администрации провести расследование, рассмотрев иск о «праве знать собственное происхождение», поданный мужчиной, которого перепутали при рождении с другим младенцем в одной из токийских больниц 67 лет назад.

23

На атомной электростанции «Фукусима-1» токийской электроэнергетической компании TEPCO завершилась вторая операция по извлечению из реактора №2 образца обломков расплавившегося ядерного топлива. Из реактора удалось извлечь образец весом две десятых грамма, что составляет примерно треть от количества, извлеченного при первой попытке.

24

Парк развлечений Adventure World в городе Сирахама префектуры Вакаяма объявил, что примерно в конце июня вернет в Китай всех четырех больших панд, содержащихся в парке.

На переговорах министров финансов Японии и США в Вашингтоне стороны вновь подтвердили согласие в том, что «обменный курс валют определяется рынком». Американская сторона не выдвигала требований установить целевой показатель обменного курса или обеспечить другие меры контролирования валютного курса.

27

Премьер-министр Исиба Сигэру отправился с визитом во Вьетнам и Филиппины. Это его первое зарубежное турне после объявления администрации Трампа о введении «ответных пошлин на основе взаимности». Двадцать восьмого апреля состоялись переговоры Исиба с премьер-министром Вьетнама Фам Мин Тинем, а 29-го – с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Визит в эти две страны ставил целью, наряду с демонстрацией особого внимания, которое Япония уделяет отношениям с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), укрепить отношения партнерства в связи с тарифными мерами Соединенных Штатов.



Рукопожатие премьер-министра Японии Исибы Сигэру (слева) и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (© Reuters)

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Средняя цена на рис в супермаркетах по всей Японии за неделю с 14 по 20 апреля увеличилась по сравнению с предшествовавшей неделей на 3 йены за пятикилограммовый мешок, составив 4.220 йен и ознаменовав обновление рекордно высокой стоимости риса за всю историю 16-ю неделю подряд. Об этом объявило Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Фотография к заголовку: Министр по оживлению экономики Акадзава Рёсэй позирует в кепке «Сделаем Америку снова великой», подписанной президентом США Дональдом Трампом (© ZUMA Press Wire via Reuters Connect)