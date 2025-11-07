Итоги месяца: октябрь 2025

Japan Timeline

Октябрь в Японии отмечен присуждением двум японским ученым Нобелевских премий, победой мужской сборной Японии по футболу над командой Бразилии, успешным завершением работы международной выставки EXPO Osaka-Kansai в Осаке и другими примечательными событиями, но самым главным стало появление первой в истории страны женщины-премьер-министра.

Исторический выбор председателя ЛДП, историческая победа по футболу в матче с Бразилией

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии объявило о начале по всей стране сезонной эпидемии гриппа. Это произошло на 5 недель раньше, чем в прошлом году и стало вторым из самых ранних приходов сезона заболеваемости за последние 20 лет.

На выборах председателя Либерально-демократической партии Японии в решающем втором туре Такаити Санаэ одержала победу над Коидзуми Синдзиро и стала новым партийным лидером. Женщина возглавила партию впервые с ее основания.



Такаити Санаэ принимает эстафету лидерства у Исибы Сигэру (© AFP/Jiji Press)

Профессор Осакского университета Сакагути Симон вместе с двумя другими учеными удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Премия присуждена за открытие «регуляторных Т-лимфоцитов», подавляющих чрезмерную иммунную реакцию организма.

Почетный профессор Киотского университета Китагава Сусуму стал одним из трех ученых, удостоенных Нобелевской премии по химии. Премия присуждена за разработку молекулярных конструкций, которые могут способствовать решению мировых экологических проблем, в том числе глобального потепления.

Управление императорского двора опубликовало полный текст «Хроник императрицы Кодзюн» – биографии супруги императора Сёва (Хирохито). Книга о деятельности супруги императора в числе других материалов опирается на дневники приближенных лиц.

Председатель партии Комэй Сайто Тэцуо уведомил председателя Либерально-демократической партии о выходе из правящей коалиции. В качестве причины Сайто назвал недостаточность усилий ЛДП по решению проблемы «политика и деньги». Тем самым завершилась 26-летняя история данной коалиции.

Премьер-министр Исиба Сигэру опубликовал обращение по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. В нем он проанализировал причины, по которым войны не удалось избежать, подчеркнув важность здоровой демократии.

Закрылась международная универсальная выставка EXPO 2025 Osaka Kansai. За 184 дня работы это мероприятие, в котором участвовали 158 стран и территорий, посетили более 2,5 млн рядовых посетителей. Ожидается, что в общей сложности прибыль от проведения выставки составит до 28 млрд йен.

Мужская сборная Японии по футболу в международном дружеском матче переломила ход игры и нанесла поражение сильной сборной Бразилии со счетом 3:2. Это первая победа японской команды из 14 игр с бразильцами.



Международный дружеский матч Япония-Бразилия. Уэда Аясэ (в середине в синей форме) забивает победный гол во второй половине встречи (© Jiji Press)

Правительство Японии опубликовало статистические данные, по которым с января по сентябрь 2025 года число посетивших страну зарубежных гостей увеличилось в сравнении с прошлым годом на 17,7% и составив 31 млн 650 тыс. 500 человек. Преодоление 30-миллионной отметки в текущем году произошло самыми быстрыми темпами за время учета.

Электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power Company Holdings объявила о намерении рассмотреть вопрос о полном выводе из эксплуатации реакторов №1 и №2 атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» (расположена в префектуре Ниигата, всего насчитывает 7 реакторов).

Правительство Японии приняло решение о награждении Орденами культуры восьми человек, в числе которых бывший профессиональный бейсболист и президент нынешнего бейсбольного клуба SoftBank О Садахару, а также лауреат Нобелевской премии по химии текущего года – почетный профессор Киотского университета Китагава Сусуму. Звания заслуженного деятеля культуры удостоен 21 человек, в том числе актриса озвучивания Нодзава Масако, известная по таким ролям как Сон Гоку в анимационном сериале «Драконий жемчуг», а также архитектор Бан Сигэру. Актер озвучивания удостоен этого звания впервые.

От старости скончался Мураяма Томиити – бывший премьер-министр, возглавивший в 1994 году коалиционное правительство своей Социалистической партии, ЛДП и партии Сакигакэ. Ему был 101 год. В своем официальном выступлении по случаю 50-летия окончания Второй мировой войны премьер-министр Мураяма «выразил искреннее раскаяние и принес сердечные извинения» за действия Японии во время этой войны.



Премьер-министр Мураяма Томиити выступает с официальным заявлением по случаю 50-летней годовщины окочнания Второй мировой войны (© Jiji Press)

Отани Сёхэй – профессиональный бейсболист, играющий в команде «Лос-Анджелес Доджерс» Главной лиги бейсбола США, в 4-м матче чемпионата национальной лиги выступил в качестве как вбрасывающего, так и отбивающего. Он принес команде победу, дав отбить всего два мяча в роли вбрасывающего и выбив 3 хоум-рана как отбивающий. Отани призван наиболее ценным игроком (MVP) нынешнего чемпионата.



«Обоюдоострый клинок» Отани Сёхэй отличился и как вбрасывающий, и как отбивающий (© IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Председатель Либерально-демократической партии Такаити Санаэ и председатель Партии возрождения Японии («Исин-но кай») Ёсимура Хирофуми в ходе встречи парламенте официально договорились сформировать коалицию.

Впервые в истории конституционного строя Японии страну возглавила женщина

Председатель Либерально-демократической партии Японии Такаити Санаэ назначена 104-м по счету премьер-министром Японии и сформировала свой кабинет министров. Впервые в истории конституционного строя в Японии страну возглавила женщина.



Пресс-конференция премьер-министра Такаити Санаэ (© Reuters)

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ выступила с речью об основных направлениях политики. Она заявила о намерении вести активную и ответственную фискальную политику для сильной экономики и восстановить ведущую роль Японии в мировой дипломатии. Кроме того, она выразила стремление без промедления «фундаментально усилить оборонный потенциал Японии».

Комиссия по вопросам культуры рекомендовала дополнить понятие «важного нематериального культурного достояния» культурой быта, в частности, питания. Это открыло возможность со следующего финансового года присваивать статус Живого национального сокровища шеф-поварам, мастерам изготовления сакэ и др.

Премьер-министр Такаити Санаэ приняла участие в мероприятиях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. Она продемонстрировала стремление продолжать курс ныне покойного премьер-министра Абэ Синдзо, призвав участников продвигать реализацию его инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei впервые в истории поднялся на уровень выше 50 тыс. йен.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые за 6 лет нанес визит в Японию. В ден приезда он встретился с императором Нарухито.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела первую встречу на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в Доме для государственных гостей в Акасака в Токио. Стороны договорились укреплять японо-американский альянс. Такаити удалось создать теплую дружескую атмосферу, выразив намерение следовать путем премьер-министра Абэ Синдзо. Во второй половине дня на президентском вертолете лидеры двух стран прибыли на базу ВМС США Ёкосука, где осмотрели атомный авианосец «Джордж Вашингтон».

На первом открытом заседании в Окружном суде Нара Ямагами Тэцуя, обвиняемый в убийстве из самодельного ружья бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, полностью признал свою вину.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ, прибывшая в Южную Корею для участия в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, провела переговоры на высшем уровне с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном. Стороны подтвердили важность развития ониентированных в будущее двусторонних отношений, а также трехстороннего японо-южнокорейско-американского партнерства.

В связи с участившимися случаями нападения медведей на людей – главным образом, в префектуре Хоккайдо и регионе Тохоку, впервые состоялось заседание на уровне министров по предотвращению ущерба, наносимого медведями. Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору отдал соответствующим министерствам и ведомствам распоряжение до второй декады ноября завершить подготовку пакета экстренных мер реагирования. В текущем финансовом году по состоянию на 30 октября число погибших в результате нападения медведей в стране достигло 12 человек, что стало новым историческим рекордом.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела переговоры на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны подтвердили курс на дальнейшее развитие стратегических взаимовыгодных отношений. Такаити затронула угрожающие действия Китая в водах у островов Сэнкаку префектуры Окинава, а также китайские меры контроля экспорта редкоземельных элементов, заявив о стремлении «снизить число вызывающих тревогу и нерешенных вопросов и добиться конкретных результатов».



Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Такаити Санаэ, Южная Корея, город Кёнджу [официальная съемка] (© Jiji Press)

Шесть правящих и оппозиционных партий, в том числе Либерально-демократическая и Конституционно-демократическая партии, договорились к концу декабря упразднить временный налог на бензин (составляющий 25,1 йены на литр). Несмотря на то, что из-за отказа от этого налога государственный и местные бюджеты, по прогнозам, недосчитаются около 1,5 трлн йен в год, стороны отложили решение вопроса об источниках, из которых будет компенсироваться это снижение налоговых поступлений.

Фотография к заголовку: приветственное рукопожатие премьер-министра Японии Такаити Санаэ и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, 28 октября, Токио, Дом для государственных гостей в Акасака [официальная съемка] (© Jiji Press)