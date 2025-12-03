Итоги месяца: ноябрь 2025

Japan Timeline

Команда Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес доджерс» стала победителем Мировой серии, а ее игрок Отани Сёхэй третий год подряд и четвертый раз в карьере признан наиболее ценным игроком. Высказывание премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня вызвало шторм в японо-китайских отношениях. В нашем обзоре эти и другие основные события ноября 2025 года в Японии.

1

Команда Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес доджерс», за которую играют Отани Сёхэй, Ямамото Ёсинобу и Сасаки Роки, второй раз подряд и девятый раз за историю стала победителем Мировой серии. Впервые в истории одна и та же команда завоевала этот титул дважды подряд. Ямамото, с которым команда трижды выигрывала серию, объявлен наиболее ценным игроком серии.

3

В Императорском дворце в Токио состоялась церемония награждения Орденами культуры. Награды из рук императора получили восемь человек, в том числе бывший профессиональный бейсболист и главный тренер команды О Садахару и дизайнер моды Косино Дзюнко.

5

В целях профилактики нападений медведей на людей администрация префектуры Акита заключила соглашение об отлове этих животных с Девятой дивизией Сухопутных сил самообороны (с штаб-квартирой в городе Аомори). Служащие Сил самообороны займутся доставкой и установкой ловушек, а также прочей логистической поддержкой, отстрела с использованием огнестрелного оружия они осуществлять не будут.



Азиатский черный медведь, забравшийся в поисках корма на гречишное поле рядом с жильем в городе Китаакита префектуры Акита (снимок сделал Масуда Хикару)

6

Автомобилестроительная компания Nissan опубликовала промежуточный отчет за сентябрь 2025 года, согласно которому чистый убыток составил 221,9 млрд йен (за аналогичный период предшествовавшего года компания получила прибыль в 19,2 млрд йен). Сказалось влияние вялых продаж по всему миру, а также дополнительные импортные пошлины президента США Дональда Трампа.

Национальное полицейское управление внесло поправки в правила Комитета общественной безопасности: задачи служащих полиции пополнила ликвидация медведей с помощью ружей. В этот же день в префектурах Акита и Иватэ были отряжены отряды для отстрела этих животных.

7

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ в Бюджетном комитете Палаты представителей Парламента Японии, говоря о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня, заявила, что ситуация такого рода с использованием военной силы может расцениваться как угрожающая существованию Японии. «Угрожающая существованию ситуация» определяется как состояние, когда угроза существованию Японии возникает при вооруженном нападении на страну, с которой она поддерживает тесные отношения.

9

Полиция префектуры Хёго арестовала Татибану Такаси – главу «Партии по защите народа от NHK» – по подозрению в диффамации путем распространения фальшивых слухов о совершившем самоубийство депутате законодательного собрания префектуры.

11

Стало известно о том, что 8 ноября скончался актер, лауреат Ордена культуры Накадая Тацуя. Ему было 92 года. Он снимался в таких фильмах как «Воин-тень» режиссера Куросавы Акиры. Будучи руководителем школы «Мумэйдзюку», Накадая посвящал себя воспитанию молодежи.



Накадая Тацуя, снимок сделан 15 августа 2022 года (© Кадзуки Оиси/Sipa USA via Reuters）

13

Обладатель шести чемпионских титулов сёги Фудзии Сота на 38-м турнире Рюо в четвертый раз подряд одержал победу над претендентом – обладателем восьмого дана Сасаки Юки – и стал чемпионом турнира пятый раз подряд. Он стал третьим в истории игроком, удостоенным титула «вечного чемпиона Рюо». С учетом титулов «вечного чемпиона» Кисэй и Одза, Фудзии стал самым молодым в истории обладателем трех «вечных» чемпионских званий.

Игрок команды «Лос-Анджелес доджерс» Высшей лиги бейсбола США Отани Сёхэй признан самым ценным игроком Национальной лиги. Этой награды он удостоен третий год подряд и в четвертый раз за спортивную карьеру.

15

В Токио открылись 25-е Сурдлимпийские игры – международные состязания для людей с нарушениями слуха. Это первая Сурдлимпиада, состоявшаяся в Японии.

17

Старшая дочь императорской четы принцесса Айко нанесла официальный визит в Лаос по случаю 70-летия установления двусторонних дипломатических отношений. В ходе пятидневного визита принцесса Айко встретилась с рядом высших государственных лиц и выступила с речью на торжественном банкете. Принцесса также встретилась с живущими и работающими в стране японскими гражданами.



Старшая дочь императорской четы Японии принцесса Айко выступает с приветствием и произносит тост по-лаосски на банкете у вице-президента Пани Ятхоту, 18 ноября, отель в столице Лаоса Вьентьяне [официальная съемка] (© Jiji Press)

Совокупные сборы от киноленты из популярной серии анимэ «Клинок, рассекающий демонов» под названием «Истребитель демонов: бесконечноая крепость. Часть первая: Возвращение Акадзы» превысили 106 млрд 300 млн йен. Это первый японский фильм, кассовые сборы от которого превысили 100 млрд йен.

18

В районе Саганосэки города Ойта произошел крупный пожар. Число разрушенных пламенем жилых и других зданий превысило 170, подтверждена гибель одного человека.



Пожар в городе Ойта уничтожил более 170 жилых и коммерческих зданий (© Jiji Press)

В условиях продолжающегося раздора между Японией и Китаем по поводу высказывания премьер-министра Такаити Санаэ в парламенте о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня может представлять «угрозу существоанию Японии», глава Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Канаи Масааки провел переговоры в Пекине со своим коллегой из МИД КНР Лю Цзиньсуном. Обе стороны отстаивали собственные позиции, и дискуссия закончилась безрезультатно.

19

Стало известно, что правительство Китая фактически приостановило импорт японских морепродуктов. С августа 2023 года Китай ввёл полный запрет на импорт японских морепродуктов в связи с началом сброса в океан обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», однако в мае текущего года японское и китайское правительства договорились о процедурах возобновления японского экспорта, и с начала ноября Китай только-только частично возобновил импорт.

20

Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма впервые провело исследование покупателей квартир. В результате выяснилось, что за полгода до июня в шести центральных районах Токио (Тиёда, Тюо, Минато, Синдзюку, Бункё и Сибуя) из лиц, которые приобрели новые квартиры, 7,5% составляют лица с зарубежным адресом.

21

Губернатор префектуры Ниигата Ханадзуми Хидэё провел внеочередную пресс-конференцию, на которой сообщил, что власти префектуры одобряют возобновление работы атомной электростанции «Касивадзаки-Карива».

Правительство утвердило пакет экономических мер общей стоимостью 21 трлн 300 млрд йен. Величина общего счета дополнительного бюджета на 2025 финансовый год, предназначеного для подкрепления этого пакета, составляет около 17,7 трлн йен, что является самым большим допбюджетом со времени пандемии коронавируса.

23

На Большом осеннем чемпионате сумо Кюсю в завершающий день турнира только что возведенный в ранг сэкивакэ борец Аонисики одержал победу в схватке с обладателем ранга одзэки Хосёрю – у обоих было по три поражения за турнир – и завоевал свой первый чемпионский титул. Аонисики стал обладателем кубка победителя на четырнадцатом по счету турнире со своего первого выхода на ринг. 26 ноября борец был возведен в ранг одзэки. Он является выходцем из Украины. Ранее борец был сумоистом-любителем, но после вторжения России в Украину стал беженцем и в апреле 2022 года приехал в Японию. Бывший сэкивакэ, а ныне одзэки Аонисики – воспитанник школы сумо Адзигавы.



Сумоист Аонисики получает Кубок премьер-министра Японии из рук помощника премьер-министра Иноуэ Такахиро, 23 ноября, Международный центр Фукуока

25

Премьер-министр Такаити Санаэ побеседовала по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали отношения с Китаем. В связи с этой беседой 26 ноября в своем электронном издании американская газета The Wall Street Journal сообщила, что «президент Трамп попросил проявлять сдержанность в высказываниях по поводу возможных чрезвычайных ситуаций вокруг Тайваня».

По состоянию на 24 ноября сборы от кинофильма «Сокровище нации» достигли 17 млрд 377 млн 390 тыс. йен, и за исключением анимационных фильмов этот результат превзошел сборы предыдущей ленты-рекордсмена среди игровых фильмов японского производства под названием Bayside Shakedown 2 (17 млрд 350 млн йен). Рекорд обновлен впервые за 22 года.

26

В Токио состоялось закрытие Сурдлимпийских игр. Японские спортсмены завоевали в общей сложности 51 медаль (16 золотых, 12 серебряных и 23 бронзовых), что стало самым большим числом в истории, значительно превысив показатель предыдущих игр в 2022 году – 30 медалей.

27

Японская пивоваренная компания Asahi Holdings сообщила, что в результате кибератаки, которой она подверглась 29 сентября, имеются опасения, что наряду с нанесением ущерба системе произошла утечка 1,91 млн записей персональных данных.

28

Палата советников Парламента Японии утвердила и ввела в действие закон об отмене временного налога на сделки с бензином и дизельным топливом. Временный налог на бензин (25,1 йены на литр) отменяется 31 декабря текущего года, а на дизельное топливо (17,1 йены на литр) – 1 апреля 2026 года. Вопрос об источниках, откуда будут компенсироваться выпадающие из-за этого сокращения налогов поступления в бюджет, законодатели отложили на потом.

Губернатор префектуры Хоккайдо Судзуки Наомити положительно отнесся к возобновлению работы реактора №3 атомной электростанции «Томари», заявив, что «использование АЭС представляется реалистичным выбором на данный момент».

Фотография к заголовку: бейсболист Отани Сёхэй (© «Кёдо имиджиз»)