Итоги месяца: декабрь 2025

Землетрясение в северной части Японии и прогноз большого ущерба в случае мощных толчков непосредственно под столицей страны. Осложнение японо-китайских отношений, а также облучение самолётов Сил самообороны Японии боевым радаром китайского истребителя самолётов Сил самообороны. Эти и другие главные события декабря 2025 года в Японии.

Впервые опубликовано предостережение о вероятности последующих толчков вслед за уже случившимся землетрясением

2

Япония в принципе перешла от предъявления в медицинских учреждениях и аптеках карт-свидетельств медицинского страхования к системе «Майна хокэнсё», объединяющей свидетельства медицинского страхования, с идентификационной картой «май намба» (My Number). Те, у кого нет карты «Майна хокэнсё», могут пользоваться документом, именуемым «квалификационным подтверждением» наличия медицинской страховки.

3

На жеребьевке Чемпионата мира по регби, который пройдет в Австралии в 2027 году, сборная Японии попала в одну группу с командами Франции, Соединенных Штатов и Самоа.

5

Совместное следствие Национального полицейского управления и полицейских управлений префектур Тиба, Сайтама и Канагава объявило об аресте четырех мужчин, руководивших ограблением в городе Итикава префектуры Тиба – одном из ряда ограблений в зоне Большого Токио в 2024 году, исполнителей для которых привлекали посредством «теневых подработок».

6

В воздушном пространстве над открытыми водами юго-восточнее главного острова префектуры Окинава истребитель китайских военно-морских сил дважды направил радар боевого управления на истребители воздушных Сил самообороны Японии. Правительство Японии заявило китайской стороне решительный протест, охарактеризовав это как опасные действия.

8

Общественная вещательная корпорация NHK объявила, что ее следующим председателем будет назначен нынешний заместитель председателя NHK Иноуэ Тацухико. Трехлетний срок его полномочий начнется с 25 января 2026 года. Выходец из NHK займет эту должность впервые за 18 лет.

В результате землетрясения, очаг которого находился под океанским дном у восточного побережья префектуры Аомори, в этой префектуре в городе Хатинохэ были зафиксированы толчки силой шесть плюс по японской шкале интенсивности сейсмических событй от ноля до семи. Метеорологическое управление Японии опубликовало предупреждение об угрозе цунами для тихоокеанских побережий префектуры Хоккайдо и региона Тохоку. В городе Кудзи префектуры Иватэ наблюдались цунами высотой 0,7 метра. Исходя из того, что вероятность нового крупного землетрясения превышает обычную, в 2 часа утра 9 декабря Метеорологическое управление опубликовало Предостережение о возможности последующих сейсмических толчков вслед за землетрясением у побережья Хоккайдо-Санрику.



Автомобиль в дорожном провале, образовавшемся из-за землетрясения в городе Тохокумати префектуры Аомори (© Jiji Press)

9

Ушел в оставку Танака Томихиро, председатель японской Федерации семей за объединение и мир во всем мире (бывшая Церковь объединения). Его сменил бывший зампредседателя Хори Сёити.

10

Губернатор префектуры Хоккайдо Судзуки Наомити сообщил о согласии на возобновление работы атомной электростанции «Томари» электроэнергетической компании «Хоккайдо дэнрёку». Тем самым было достигнуто согласие со стороны всех местных властей, включая администрации четырех деревень вокруг места расположения АЭС.

В столице Швеции Стокгольме состоялась церемония награждения Нобелевскими премиями. Золотые Нобелевские медали из рук короля Швеции Карла XVI Густава получили лауреат премии в области химии – почетный профессор Киотского университета Китагава Сусуму и лауреат премии в области физиологии и медицины – почетный профессор Осакского университета Сакагути Симон.



Лауреаты с Нобелевскими медалями на следующий вечер после награждения: почетный профессор Киотского университета Китагава Сусуму (слева) и почетный профессор Осакского университета Сакагути Симон, Швеция, Стокгольм (© Jiji Press)

12

Японское общество тестирования знаний иероглифической письменности объявило, что символом 2025 года стал иероглиф кума – «медведь». Это отражает, помимо участившихся случаев нападения медведей на людей во многих частях страны, большой интерес к возвращению Китаю больших панд (по-китайски название этого животного записывается иероглифами «медведь» и «кошка»).



Священнослужитель буддийского храма Киёмидзу-дэра Мори Сэйхан изображает кистью иероглиф кума – «медведь», выбранный иероглифом года, 12 декабря 2025 года, Киото, район Хигасияма (© Jiji Press)

С января 2026 года в Японии не останется ни одной большой панды

15

Власти Токио объявили, что содержащиеся в Зоопарке Уэно близнецы большой панды – самец Сяосяо и самка Лэйлэй будут возвращены Китаю в последней декаде января 2026 года. После этого в Японии совсем не останется этих животных, именуемых «символом японо-китайской дружбы».

16

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела переговоры с председателем Партии возрождения Японии («Ниппон исин-но кай»). Они договорились не добиваться утверждения текущей парламентской сессией совместно предложенного Либерально-демократической партией и Партией возрождения законопроекта о сокращении числа депутатов Палаты представителей Парламента Японии, а постараться решить этот вопрос в следующем году.

17

Скончалась писатель и сценарист Утида Макико. Ей было 77 лет. Будучи горячей любительницей сумо, на протяжении 10 лет с 2000 года она была первой женщиной в составе Совета по продвижению в ранг ёкодзуна.

18

На суде присяжных по делу Ямагами Тэцуя, обвиняемого в убийстве из самодельного ружья бывшего премьер-министра Абэ Синдзо в городе Нара во время предвыборной речи на выборах в Палату советников 2022 года, прокуратура запросила наказание в виде пожизненного тюремного заключения, отметив «близорукость и эгоистичность мотивов и отсутствие места для снисхождения».

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и председатель Демократической партии для народа Тамаки Юитиро пришли к согласию по вопросу о повышении так называемого «барьера годового дохода» – минимального уровня, с которого начинается обложение подоходным налогом – до 1 млн 780 тыс. йен. Это представляет собой повышение с нынешнего уровня на 180 тыс. йен.

Полностью вступил в силу «Закон о поддержке конкуренции в области программного обеспечения для смартфонов», предусматривающий ограничения в отношении американских компаний Apple и Google, монополизировавших основное программное обеспечение на рынке смартфонов. Законодательство принято с целью не допустить вреда от монополизации.

19

Совет экспертов правительства опубликовал доклад, обобщающий новую оценку вероятного ущерба от возможного землетрясения непосредственно под Большим Токио. В самом худшем случае – при землетрясении интенсивностью семь по японской семибалльной шкале – число погибших предположительно достигнет 18 тыс. человек.

Банк Японии принял решение о повышении ставок в пределах 0,25%, а политической ставки до порядка 0,75%, что стало самым высоким уровнем за 30 лет. Этот шаг повлечет за собой серьезное повышение выплат по ипотечным займам с плавающей ставкой.

20

В Токио состоялась первая встреча лидеров Японии и пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан). Участники договорились наращивать сотрудничество в целях укрепления цепочек поставок ценного ископаемого сырья, которым богат данный регион.



Снимок на память: лидеры пяти стран Центральной Азии и премьер-министр Японии Такаити Санаэ, 20 декабря, первая половина дня, Токио, район Тиёда [официальная съемка] (© Jiji Press)

22

Старт восьмой ракеты-носителя H3 Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) из Центра космических исследований Танэгасима в префектуре Кагосима закончился неудачей: из-за неполадок двигателя второй ступени вывести спутники на заданную орбиту не удалось. Это второй неудачный запуск ракеты H3.

23

Обладатель в общей сложности 94 чемпионских титулов японских турниров мужского профессионального гольфа Одзаки Масаси, снискавший прозвище «Джамбо», скончался от рака сигмовидной ободочной кишки. Ему было 78 лет.



Гольфист Одзаки Масаси, снимок 1995 года (© Reuters)

26

Депутат парламента от Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко и другими официальными лицами. Он потребовал возобновления посещения могил родственников для бывших жителей Северных территорий и скорейшего прекращения российского вторжения в Украину.

27

В матче за титул чемпиона во втором легчайшем весе (супербантамском весе) четырех мировых объединений профессионального бокса обладатель этого титула Иноуэ Наоя нанес поражение претенденту – мексиканцу Алану Пикассо по решению судей со счетом 3:0. Таким образом Иноуэ отстоял титул чемпиона четырех боксерских организаций уже шестой раз. Идеальный рекорд Иноуэ – победы в 32 боях из 32-х (из них 27 нокаутом), 27 побед подряд в схватках за мировое первенство.



Иноуэ Наоя наносит удар в корпус (© AFP/Jiji Press)

30

В одной из токийских больниц скончался Фува Тэцудзо (настоящее имя Уэда Кэндзиро), в прошлом генеральный секретарь, председатель комитета и председатель Коммунистической партии Японии. Ему было 95 лет. В январе 2004 года он возглавил полномасштабное реформирование структуры партийного руководства и выработал реалистичный партийный курс, допускающий на какое-то время существование института императоров, а также Сил самообороны.

По итогам последних торгов года на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei закончил сессию на 187,44 йены дешевле, чем накануне – на отметке 50 339,48 йены, обновив тем самым исторический рекорд для последних торгов года впервые за 35 лет. Его величина более чем на 10 тыс. йен превысила итог завершающих торгов предыдущего года.



Премьер-министр Японии Такаити Санаэ (с правого края), главный тренер японской сборной по футболу Мориясу Хадзимэ (с левого края) и другие участники церемонии по случаю завершения последних торгов года на Токийской фондовой бирже, 30 декабря, вторая половина дня (© Jiji Press)

Фотография к заголовку: Большие панды в Зоопарке Уэно – Лэйлэй (слева) и Сяосяо, которых решено вернуть Китаю в январе (© Jiji Press)