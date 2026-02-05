Итоги месяца: январь 2026

Japan Timeline

Новости

Принц Хисахито впервые принял участие в церемонии поздравления публики с Новым годом в Императорском дворце в Токио. С внезапным объявлением премьер-министра Такаити Санаэ о роспуске Палаты представителей страна вошла в режим всеобщих выборов. Как оппозиция, так и правящий лагерь обещают снизить налог на потребление. На АЭС «Касивадзаки-Карива» реактор, возобновивший работу после примерно 14-летнего перерыва, уже на следующий день пришлось вновь остановить. Представляем эти и другие события января 2026 года в Японии.

Подозрения о занижении данных об АЭС «Хамаока»

1

Со времени землетрясения на полуострове Ното прошло два года. По состоянию на 25 декабря прошлого года количество жертв этого бедствия составило 698 человек. В префектуре Исикава и других местах родные и близкие почтили память погибших.

2

В Императорском дворце в Токио состоялось традиционное приветствие публики с участием императорской четы, почетной императорской четы и других членов императорского дома Японии. В церемонии впервые участвовал старший сын четы Акисино, принц Хисахито.

3

На 102-й новогодней марафонской эстафете «Экидэн» третий год подряд и в девятый раз в общей сложности победу одержала команда университета Аояма Гакуин. Команда этого ВУЗа стала первой в истории, дваждый выигравшей эти состязания три раза подряд.

5

На токийском оптовом рынке Тоёсу (в столичном районе Кото) на первом аукционе тунца в наступившем году тихоокеанский голубой тунец из Ома в префектуре Аомори был продан за исторически рекордную сумму в 510 млн 300 тыс. йен.



Управляющий ресторана сети «Суси дзаммай» демонстрирует тунца, приобретенного на аукционе за рекордную сумму, и объявления с ценой покупки на японском и английском языках. Токио, район Тюо (© AFP/Jiji Press)

Электроэнергетическая компания «Тюбу дэнрёку» сообщила о подозрениях в том, что при оценке «стандартных толчков» для определения максимальных предполагаемых сотрясений почвы в случае возможного землетрясения на атомной электростанции «Хамаока» (в префектуре Сидзуока) использовались заниженные данные.

6

Министерство коммерции КНР объявило об ужесточении режима контроля над экспортом в Японию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях. По сообщениям китайских СМИ, рассматривается и вопрос об ужесточении контроля и над экспортом редкоземельных элементов.

7

Специальная комиссия по расследованию, организованная администрацией префектуры в связи с уходом в отставку бывшего губернатора префектуры Фукуи, признавшегося в харассменте сексуального характера в отношении служащих префектуры, подтвердила, что около тысячи электронных сообщений, отправленных губернатором четырем сотрудницам, являются сексуальным харассментом.

8

Стало известно, что 24 декабря прошлого года скончался от старости бывший президент торговой корпорации Itochu, который стал первым выходцем из частного сектора на посту посла Японии в Китае. Ему было 86 лет.

12

На выборах мэра города Маэбасси вновь избрана уже занимавшая эту должность Огава Акира. Она ушла в отставку из-за скандала по поводу свиданий в гостинице для любви, но вновь выставила свою кандидатуру на выборах.

13

Премьер-министр Такаити Санаэ встретилась в городе Нара с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. Стороны договорились о проведении на уровене соответствующих ведомств диалога о сотрудничестве по обеспечению экономической безопасности.



Сессия на ударных для развития дружественных отношений по окончании официальных переговоров (via REUTERS)

Стало известно, что 1 января скончался Кумэ Хироси – диктор, создатель нового стиля телевизионной подачи новостей, участник программ «Ньюс стейшн» телевидения «Асахи». Ему был 81 год.



Кумэ Хироси, снимок 2013 года (© Jiji Press)

15

Для консолидации центристских сил в преддверии выборов в Палату представителей Конституционно-демократическая партия и партия Комэй договорились об объединении в новую политическую партию. 16 января они объявили, что новая партия будет называться «Центристский реформаторский альянс».

Курияма Хидэки – главный тренер профессиональной бейсбольной команды «Ниппон хаму» и национальной сборной Японии – введен в Зал славы бейсбола в категории экспертов.

16

Стало известно, что более сотни сотрудников компании страхования жизни «Prudential сэймэй хокэн» присвоили денежные средства примерно 500 клиентов на общую сумму около 3,1 млрд йен. Президент компании заявил об уходе в отставку.

В резиденции премьер-министра состоялись переговоры премьер-министра Японии Такаити Санаэ и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Стороны договорились повысить уровень отношений двух стран до «особого стратегического партнерства», а также о взаимодействии в укреплении цепочек поставок важного минерального сырья и ряде других областей.



Подарки для дочери Мелони – сувениры с ее любимыми персонажами (ZUMA Press Wire via Reuters Connect)

Страна вступает в режим выборов

17

Бывший премьер-министр Суга Ёсихидэ (77 лет), член Либерально-демократической партии, сообщил о намерении уйти из политики. При втором правительстве под руководством премьер-министра Абэ Синдзо он стал рекордсменом по пребыванию на посту генерального секретаря кабинета министров – 7 лет и 8 месяцев.

19

Премьер-министр Такаити Санаэ объявила на пресс-конференции о намерении распустить Палату представителей Парламента Японии 23 января – в день созыва очередной парламентской сессии. «Изменился состав правящей коалиции. Пусть народ, обладающий правом избирать, сам определит, должна ли Такаити Санаэ быть премьер-министром», – прокомментировала она.

21

Окружной суд Нары соответствии с требованием прокуратуры приговорил Ямагами Тэцую к пожизненному тюремному заключению по обвинению в убийстве из огнестрельного оружия бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, нарушении Закона об огнестрельном и холодном оружии и ряде других преступлений.

По подсчетам Японской национальной туристической организации, число посетивших страну иностранцев в 2025 году составило 42 683 600 человек, значительно превысив показатель 2024 года – 36 870 000 и второй год подряд обновив абсолютный рекорд.

Возобновилась работа реактора №6 атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» (расположена в префектуре Ниигата) Токийской электроэнергетической компании (TEPCO). Это первое возвращение в строй реактора данного оператора со времени аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Однако при выдвижений контрольных стержней из реактора сработала аварийная сигнализация, а поскольку выявить причину срабатывания не удалось, на следующий день после перезапуска, 22 января, реактор пришлось остановить.

22

Скончался бывший мастер сёги, обладатель 9-го дана Като Хифуми, снискавший прозвище «Хифумин». Ему было 86 лет. В августе 1954 года в возрасте 14 лет и 7 месяцев он стал самым молодым в истории обладателем четвертого дана своего времени и первым в истории профессиональным игроком го-учащимся неполной средней школы. В декабре 2016 года большое внимание привлек матч, в котором Като потерпел поражение от дебютанта Фудзии Сота, впервые за 62 года обновившего рекорд как самый молодой титулованный профессионал в истории. Особый интерес публики вызвало то, что разница в возрасте между соперниками составляла 62 года.

25

На первом в наступившем году Большом турнире сумо выступающий в ранге одзэки борец Аонисики (настоящее имя Данило Явгусишин, выходец из Украины) завоевал чемпионский титул 12-ю победами при 3 поражениях, выиграв второй титул подряд вслед за Большим чемпионатом Кюсю в ноябре прошлого года, когда он был только произведен в ранг сэкивакэ. Аонисики стал девятым по счету свежеиспеченным одзэки, ставшим победителем турнира и первым за 20 лет со времени победы Хакухо на летнем чемпионате 2006 года. Кроме того, он второй в истории и первый за 89 лет борец, который последовательно выиграл два чемпионата в рангах сэкивакэ и одзэки. Теперь от исхода Большого весеннего чемпионата в марте будет зависеть, удастся ли ему стремительное восхождение до статуса великого чемпиона – ёкодзуна.



Аонисики одерживает победу в решающей схватке с Атамифудзи (снизу), Токио, спорткомплекс Рёгоку кокугикан, Токио (© Jiji Press)

26

Министерство иностранных дел Китая опубликовало для своих граждан рекомендацию воздерживаться от поездок в Японию в период празднования Нового года по лунному календарю, мотивировав это «нестабильной ситуацией с общественной безопасностью в Японии и большим количеством преступлений против граждан Китая».

27

Официально объявлено о проведении 12-дневной кампании выборов в Палату представителей Парламента Японии перед голосованием 8 февраля. В общей сложности борьба будет вестись за 465 мест: 289 в одномандатных избирательных округах и 176 мест по системе пропорционального представительства.

Две большие панды-близнецы – Сяосяо и Лэйлэй из токийского Зоологического сада Уэно возвращены Китаю. В Японии не осталось ни одной большой панды впервые за 54 года с тех пор, как в 1972 году две панды впервые прибыли в страну по случаю нормализации японо-китайских дипломатических отношений.

29

При уличном ограблении в токийском районе Тайто похищены три чемодана с наличными на общую сумму 423 млн йен. Ранним утром 30 января на парковке токийского аэропорта Ханэда предпринята попытка ограбления наличных на сумму 190 млн йен. Затем 30 января в Гонконге мужчину-японца ограбили на 51 млн йен, местная полиция сообщила об аресте 6 человек, в том числе граждан Японии. Полагают, что ко всем этим трем инцидентам причастна одна и та же преступная группа.

Фотография к заголовку: публику приветствуют по случаю наступления Нового Года императорская чета Японии и их старшая дочь Айко, почетный император и почетная императрица, принц и принцесса Акисино со второй дочерью Како и старшим сыном Хисахито (© Jiji Press)