Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах

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Двадцать шестого февраля компания Toyota объявила, что весной 2021 года она выпустит в продажу модульный блок, объединяющий компоненты системы топливных элементов, вырабатывающей электроэнергию с использованием водорода. Фотография сделана в декабре прошлого года в Токио (2021, Reuters/Тим Келли)

Токио, 26 февраля (Reuters). Автомобилестроительная компания Toyota 26 февраля объявила о начале продаж с весны 2021 года модульного блока, в который объединены компоненты системы топливных элементов, вырабатывающей электроэнергию с использованием водорода. В этот модуль собраны компоненты, разработанные для новой модели Toyota на водородных топливных элементах – MIRAI. В компании рассчитывают, что продажа этого блока предприятиям, выпускающим грузовики, автобусы, железнодорожные составы и суда, помимо стимулирования использования топливных элементов, поможет преодолеть запаздывание в создании инфраструктуры для использования водорода и снизить цены на этот энергоноситель.

Топливные элементы вырабатывают электроэнергию за счет реакции водорода и атмосферного кислорода. Поскольку использование водорода, наряду с замечательными показателями эффективности, не сопровождается выбросом двуокиси углерода, как при использовании ископаемого топлива, он привлекает внимание как источник энергии следующего поколения, решающий проблемы охраны окружающей среды. Toyota активно стремится к популяризации транспортных средств на топливных элементах как «предельно экологичных».

За последнее время компания объединила в единый блок элементы, которые она разрабатывала на протяжении 20 лет и производит для своей новой модели MIRAI – преобразователь электрического тока, батарею водородных элементов, где непосредственно происходит реакция водорода с кислородом и вырабатывается электроэнергия. Благодаря встроенному преобразователю устройство можно напрямую соединять с уже существующим электрооборудованием – моторами, инверторами, аккумуляторными батареями и т. п., что позволяет упростить и сделать более комфортными разработку и производство продукции на топливных элементах. До сих пор комплектующие продавались по отдельности.

Две предлагаемые разновидности имеют мощность 60 и 80 киловатт. Для каждой предусмотрены две компоновки – горизонтальная и вертикальная, что составляет в общей сложности четыре вида. В зависимости от необходимости можно свободно сочетать все четыре. Поскольку продукция разрабатывалась и производится для автомобилей, она обладает высоким уровнем безопасности и устойчива к перепадам температуры, а также вибрации. Цена реализации будет определяться для каждой сделки, и в соотетствии с планом продаж компания ее не разглашает. С 2015 года Toyota предоставляет бесплатный доступ к патентам, связанным с автотранспортными средствами на топливных элементах. Нынешний блок – пакетное решение для таких средств – был воплощен на основе пожеланий многочисленных предприятий, работающих в области продукции на топливных элементах, которым необходима «система топливных элементов, легко сочетаемая с собственной продукцией».

Компания Toyota ставит целью довести в 2020-х реализацию автотранспортных средств на топливных элементах, включая автобусы, до более чем 30 тыс. единиц в год, и поскольку она подготовилась к расширению продаж, обеспечив достаточные производственные мощности для выпуска батарей топливных элементов и других комплектующих, нынешний выпуск в продажу модульных блоков системы топливных элементов находится в пределах возможностей производства, которыми на данный момент располагает компания.

(Сираки Маки, перевод Nippon.com)

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